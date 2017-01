Ser på fartsgrensa på Nesheimsvegen

Sist haust bad inn­byggjarar som bur på Neseheim og langs Nesheimsvegen i Øvre Granvin om nedsett fartsgrense og fartsdempande tiltak på Fv. 305. Smal veg, mjuke trafikantar, manglande lys og stor fart var trekt fram som argument for tiltaka. Dei ynskte ei fartsgrense på 30 km/t. Saka vart teken opp med Vegvesenet av heradet. Seksjonsleiar Carl Erik Nielsen har orientert heradet om at dei vil vurdera saka no på nyåret. Vegvesenet peikar på at vegen har låg standard, og relativt låg trafikk, kanskje 200 bilar i døgeret i snitt. Den generelle fartsgrensa er 80 km/t, men trafikantane må tilpassa farten etter vegen og vera aktsam, vert det peika på.