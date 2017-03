Skattekronene fløymer inn

Januar og februar har vore uventa gode skattemånader for Granvin. Etter to månader av 2017 har heradskassa drege inn heile 3,1 mill kr frå sine ulike skattebetalarar, som er nær ein halv million over prognosane. Februar er normalt ein av dei dårlegaste skattemånadene heile året, ein månad der Granvin i fjor berre drog inn godt 7.000 kroner til heradskassa. I år kom det inn 406.247 kroner, og dette er hovud­forklaringa på at skatteinntektene no ligg 493.818 kroner «føre skjema». Totalt reknar Granvin med å henta inn 21,3 millionar skatte­kroner gjennom året, som også er summen heradsbudsjettet­ er gjort opp med.