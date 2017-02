Sp sikra sine eigne i nemnda som skal samla Granvin og Voss

Opposisjonen tok regien då heradsstyret i Granvin valde­ medlemer i den mellom­bels fellesnemnda med Voss. Nemnda får mykje­ makt, minna dei om.

Avtalen er at tre av åtte medlemer i den mellombels fellesnemnda kjem frå Granvin, fem frå Voss. Nemnda skal førebu det vidare arbeidet med kommunesamanslåinga. Seinare i år vert det valt ei permanent nemnd, som mykje truleg vert samansett med dei same personane­.

Varaordførar Hans Jakob Mæland (H) presenterte eit framlegg til medlemer og varamedlemer i den mellombels nemnda. Dei hadde hatt eit godt samarbeid i styringsgruppa under vegs i arbeidet med kommunesamanslåing, peika han på. Dei tre i nemnda burde vera ordførar, varaordførar og ein representant frå Senterpartiet. På varalista burde Ap få fyrste plassen, deretter SV og til sist Venstre.

- Me vil krevja forholdsval, slik me kan etter kommunelova, sa Knut Endre Folkedal (Sp) då han fekk ordet. Han peika på kor viktig det er for partigruppa å få varamedlem frå eige parti. Det ville ein sikra ved valmåten dei ynskte, på same tid som den andre grupperinga også fekk varamedlemene som dei ynskte.

Treng eigne varafolk

- Me ynskjer eigne varamedlemer frå oss, for me vil få mykje bruk for det, sa Knut Endre Folke­dal, som meiner dei har fullmakt frå veljarane til å be om slik representasjon. Annlaug Haugse Såkvitne (Sp) understreka at ho såg det som eit demokratisk problem om dei ikkje er til stades med varamedlem når det trengst.

Kravet om denne valløysinga vekte diskusjon, der Hans Jakob Mæland la vekt på deira ynske om å sikra alle partigrupper sjansen til å vera representerte. Marianne Espeland (SV) kjende seg trygg på at alle ville arbeida for Granvin sitt beste, og at partitenking­ og kjepphestar ikkje ville vera styrande for arbeidet.

- Kvifor har ikkje valnemnda vore i arbeid i denne saka, spurde Erling Bruvik (Sp).

Både ordførar og leiar i valnemnda, Hans Jakob Mæland, vart svar skuldige. Dette hadde ingen tenkt på, viste det seg.

Bruvik minna forsamlinga om at dette er val til ei nemnd som får større makt enn formannskapet. Nemnda kan til og med tilsetja rådmann i den nye kommunen. Det burde ikkje vera noko problem å gjennomføra forholdsval.

To vallister

Etter pausar og diskusjonar på gangen vart heradsstyret utstyrte med to vallister, og skriftleg val vart gjennomført. Åtte røysta for fleirtalsgruppa, fem for Sp-framlegget. I praksis førte det til at ordførar Ingebjørg Winjum og varaordførar Hans Jakob Mæland vart valde inn for den største gruppa, Annlaug Haugse Såkvitne for Sp-lista. Varamedlemer for fleirtalet er 1. Lars Brekke (Ap), 2. Marianne Espeland (SV) og 3. Atle Seim (V). For Senterpartiet er desse varamedlemer: 1. Knut Endre Folkedal, 2. Martin Hamre, 3. Erling Bruvik. I praksis vart medlemene i fellesnemnda dei same som i fleirtalet sitt framlegg i starten av saka.

Senterpartiet ynskte også at det vart gjeve innspel til den mellombels fellesnemnda om korleis det partssamansette utvalet burde vera. Dette er eit utval der både politikarar og arbeidstakarar i dei to kommunane er representerte.

Heradsstyret valde deretter å gje signal om at to hovudtillitsvalde frå kvar kommune og hovudverneombodet i kvar kommune bør få plass i eit slikt utval. Dei ser også føre seg at to hovudtillitsvalde får observatørstatus i den permanente fellesnemnda.

Stort arbeid i vente

- Arbeidet er vanvitig svært, for organisasjonane i vesle Granvin. Me må ha brei forankring, og sikra at alle har ein eigarskap til arbeidet, sa Annlaug Haugse Såkvitne. Sp peika elles på at hovudtillitsvalde i Voss og Granvin ynskjer seg ein god prosess, med vekt på samarbeid og tidleg involvering. Skal det lukkast må dei tillitsvalde ha ei sentral rolle og tid til arbeidet, har dei skrive.

I arbeidet fram mot den nye kommunen understreka både Lars Brekke og Erling Midttun i Ap at det vert viktig å vekkja interessa for den nye kommunen, gjennom rekruttering av engasjerte folk som kan stå på vallistene for val til det nye kommunestyret frå 2020.

Dei folkevalde i Granvin var i neste sak inviterte til å seia sitt om grensejusteringssaka som grendene på Oksenhalvøya har bede om. Dei vil også gjerne verta ein del av den nye kommunen.

- Dei er hjarteleg velkomne til å vera med, vart den munnlege versjonen av vedtaket.