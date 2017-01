Spør om trafikkfare i Folkedal og ved kyrkja

Trafikkfarleg område i Folkedal og trafikksituasjonen rundt kyrkja er to av spørsmåla som Senterpartiet i Granvin ynskjer å få orientering om når heradsstyret er samla neste gong.

Avslutninga av vegprosjektet ved Folkedalstunellen har skapt trafikale problem i Folkedal, fordi bilane kjem ut av tunellen i stor fart, medan vegen utanfor tunellen har vorte smalare enn det han var før. Resultatet er harde nedbremsingar og nestenulukker.

- Me er særleg uroa over at den verste plassen er ved busshaldeplassen og kjem tett på alle borna og ungdommane som nyttar skule- og rutebuss derifrå, skriv partigruppa.

Fleire tunellar?

Dei ynskjer at ordføraren kontaktar Vegvesenet for å finna ei løysing på dette. I tillegg bør det drøftast med Vegvesenet om det finst planar om nye tunellar på fv. 7 langs fjorden. Framleis er det mange smale parti og rasfarleg veg utover til Kvanndal, meiner dei.

Partiet ynskjer også at det vert diskutert korleis dei skal løysa den trafikale situasjonen rundt kyrkja i framtida. Korleis skal dei få sett dette på dagsorden, spør dei seg. Dei veit at slike saker tek svært lang tid, og dei ynskjer å vera komne så langt som mogleg før 2020.

Misnøgd med økonomi

I brevet til ordføraren har dei også spørsmål knytt til framdrifta for vegarbeidet på Holven. Granvin Sp ynskjer elles at det vert arbeidd med ein uttale om det nye inntektssystemet for kommunane. Sjølv om Granvin har gjort positivt vedtak om samanslåing, taper dei likevel statlege overføringar samanlikna med 2016, meiner dei. Dette er ikkje akseptabelt, og heradet bør seia frå om det, synest Granvin Sp.

Etter møteplanen er ikkje heradsstyret samla att før 15. februar.