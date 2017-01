Steinbrotsaka vil verta påklaga

Heradsstyret i Granvin har godkjent reguleringsplan for steinbrotet Nesbø hellegneissone. Det er varsla klage.

Grunna sakshandsamingsfeil i heradsstyremøtet i Granvin 14. desember i fjor, i samband med måten gildskapen til fleire av politikarane vart vurdert, måtte kommunepolitikarane i Granvin ta opp saka om godkjenninga av reguleringsplan for steinbrotet Nesbø hellegneissone ein gong til i eit omframt heradsstyremøte 4. januar.

Godkjente planen

Resultatet vart det same som sist. Reguleringsplanen for Nesbø hellegneissone vert godkjent, med eit tillegg om at det skal utarbeidast eit tilleggspunkt om at det må på plass ein ny vitskapeleg rapport som tek for seg målingar og effektar av skakingar­ i området kring steinuttaket, i samband med sprenging.

Planen for korleis desse målingane­ skal utførast, må vera på plass og godkjent før arbeid i steinuttaket kan ta til.

Jobbar med klage

Det er tidlegare varsla at det vil verta meldt inn klage i denne saka. Det stadfestar Jon Spildo Prestegard til Hordaland. Han vil førebels ikkje kommentera klagegrunnlaget, då det er under utarbeiding. Klagen vil då i fyrste omgang gå til Granvin herad, og dersom han vert avvist her, vil vidare klageinstans vera Fylkesmannen.