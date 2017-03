Støttar E16-uttale

Formannskapet i Granvin ynskjer å koma med ein uttale som svarar til formannskapet på Voss sin reaksjon på utsetjinga av arbeidet med Vossebanen og E16 i Nasjonal transportplan. Det er viktig også for Granvin å seia noko om dette, sa ordførar Ingebjørg Winjum (V) i formannskapet i Granvin tysdag. Ho fekk klarsignal til å utforma ein uttale bygd over same leist som ordføraren på Voss har utarbeidd, bortsett frå at E 16 i deira uttale ikkje vil verta kalla den einaste ferjefrie vegen aust-vest. Også Rv 7 over Hardangervidda er ferjefri, vart det kommentert.