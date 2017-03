Vil utbetra Fv 7 om Hardanger

Fv 7 langs Hardangerfjorden treng utbetringar, også for å kunna fungera som omkøyringsveg når E 16 er stengt.

Formannskapet i Granvin førebur ein uttale til fylkeskommunen sin Regionale Transportplan for perioden fram til 2029. Framlegget har for lite vekt på Fv 7, ifylgje Hans Jakob Mæland (H). Formannskapet lufta tysdag ein del synspunkt på planen då dei samtidig sette ned ei gruppe som får utforma eit framlegg til uttale, innan høyringsfristen 7. april.

Omkøyring for E 16

- Me må få inn noko meir om Fv 7, det er ein omkøyringsveg som har fungert tildels dårleg, sa Mæland.

- Fv 7 egnar seg ikkje for E 16-trafikk, slo Knut Endre Folke­dal (Sp) fast. Han ynskte nytt fokus på Fv 7, og viste til korleis all trafikk stoggar opp når vegen er omkøyringsveg når E 16 er stengt. Spesielt vanskeleg er partiet mellom Folkedal og Kvanndal, meinte han.

Med Kvam og Samnanger

Formannskapet var samd i at Granvin her må søkja saman med Kvam og Samnanger for å få understreka trongen for utbetringar. Det var også semje om at prosjekta for Vossebana og E 16 må få full støtte, i tillegg.

Komiteen som skal arbeida med Granvin sin uttale til Regional­ transportplan er samansett med Ingebjørg Winjum (V), Knut Endre Folkedal (Sp) og Hans Jakob Mæland (H).