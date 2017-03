Gut skadd i snøskuterulukke

Seksåring skadd etter ulukke med snøskuter i nærleiken av Hamlagrø.

Sundag klokka 12.30 fekk politiet melding om ei snøskuterulukke ved Lundaholmen, ikkje langt frå Hamlagrø.

- Ein vaksen og eitt barn har vore ute med snøskuter, og så har dei køyrt på noko med eit uhell slik at skuteren har fått ein bråstopp. Barnet som sat på, trefte styret og vart skadd, fortel operasjonsleiar Morten Rebnord hjå Vest politidistrikt.

Barnet var ein gut på seks år, som vart medvitslaus etter ulukka.

Han vart frakta med luftambulanse ned frå fjellet og til Haukeland universitetssjukehus. Guten er under behandling, og Rebnord fortel at skadeomfanget framleis er uvisst.

Ein patrulje var på staden etter ulukka for å undersøkja kva som hende.

- No vert det oppretta sak og me vil fylgja opp over helga, seier Rebnord.

Det skal vera snakk om ein far og son som var ute på snøskutertur då ulukka skjedde.

Lundaholmen ligg opp frå Skirstølen, i fjellområda nord for Hamlagrøvatnet.