Har du stilt klokka?

Då har du alt gjort noko mange britar synst er vanskeleg.

Klokka skulle stillast ein time fram klokka 02:00 natt til søndag. Og hagmøblane skal, som klokka, fram.

Tidskrøll i Storbritannia

Det er fleire enn oss her i Noreg som driv med sommar- og normaltid. Ifølgje Dagbladet er britane så forvirra over om klokka skal fram eller tilbake, at dei helst vil ha fri dagen etter. 60 prosent av britane skal vera for forslaget.

Her kan du få ei omtrentleg oversikt over kva land som bruker denne inndelinga av tid.

Skulle utnytte ljoset

Tanken bak sommartid var å utnytte sommarmånadane betre med éin ekstra time dagslys om kvelden. I tillegg skulle ordninga minska energibruken. Noreg har hatt sommartid fyrste gong i 1916, men det var ikkje før i 1980 dette vart ei årviss hending. I 1996 vart Noreg einig med EU-landa om at sommarida starta siste sundag i mars og sluttar i oktober.

Så, på denne dag når du kanskje har sove ein time mindre enn vanleg, kvifor ikkje starte dagen med å sitere Aslaug L. Lygre, med songen tonsett av Geirr Tvedt? «Ein skal ikkje sova bort sumarnatta, ho er for ljos til det. Då skal vi vandra i saman ute, under det lauvtunge tre».

For flotte sommarkveldar i tida som kjem!