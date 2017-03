Rv. 7 over Hardangervidda er stengt for køyretøy under 7,5 tonn. Det er elles kolonnekøyring for større køyretøy grunna uvêret som herjar på fjellovergangen. E134 Haukelifjell er også stengt, og vert ikkje opna i dag. På rv. 13 over Vikafjellet er det kolonnekøyring. E16 Filefjell, rv. 52 Hemsedalsfjellet og fv. 50 Aurland-Hol er opne.