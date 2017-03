Hardangervidda framleis stengt for mindre køyretøy

Rv. 7 over Hardangervidda er framleis stengt for køyretøy under 7,5 tonn grunna uvêr på fjellovergangen. Slik har det vore sidan klokka 11.30 i går, og stenginga gjeld inntil vidare. Det er elles kolonnekøyring for større køyretøy. E134 Haukelifjell er også framleis stengt grunna uvêr, og der vil det verta gjort ein ny vurdering klokka 10.00. Rv. 13 over Vikafjellet, E16 Filefjell, rv. 52 Hemsedalsfjellet og fv. 50 Aurland-Hol er opne.