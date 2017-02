Høgre går for E134 og RV7

Årsmøtet i Hordaland Høgre samla seg i helga bak E134 over Haukeli og RV7 over Hardangervidda som føretrekte vegsamband aust-vest.

Framlegget til vedtak vart spela inn av fylkesleiaren, Peter Frølich, som også er stortingsrepresentant for Høgre.

Årsmøtevedtaket har elles eit tillegg om at «fremtidige armer til Bergen bør utredes».

- Ambisjonen for helga var å samla troppane om eit felles standpunkt, og eg er veldig glad for at det gjekk, uttalar Frølich i pressemeldinga Hordaland Høgre har sendt ut etter årsmøtet.

- Det var ikkje lett, for det har lenge vore ein oppkonstruert kamp mellom tilhengjarane av RV7 og E134. Det meiner eg har vore unødvendig, for prosjekta utelukkar ikkje kvarandre. Tvert imot, seier Frølich.

Fylkesårsmøtet sa elles ja til eggdonasjon, grunngjeve med at donasjon av arvemateriale frå kvinner og menn bør likestillast.

Med bakgrunn i kvalen som døydde på Sotra nyleg, med 30 plastposar i magen, vedtok fylkesårsmøtet ei fråsegn, retta mot regjeringa, om å undersøkja om det kan innførast eit forbod mot ikkje-nedbrytbar plastemballasje og gummigranulat.

Både statsminister Erna Solberg og næringsminister Monica Mæland tok elles del på årsmøtet, går det fram av pressemeldinga frå Hordaland Høgre.