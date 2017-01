Hilde inntek Borgen

Frå 1. januar 2017 vert advokat Hilde Magnusson del av fellesskapet Borgen Advokatar AS.

- For meg inneber dette at eg vert del av eit sterkt juridisk miljø, der me kan henta inn spisskompetense frå kvarandre sine fagfelt, seier ho.

- For oss er Voss heilt klart eit spennande område, med stor aktivitet og utsikter til framleis vekst, seier dagleg leiar Øyvind Berg i Borgen Advokatar AS.

Base i Sunnhordland

Borgen Advokatar har i dag 18 tilsette og heile 15 av desse er advoktar, kan Berg fortelja. Føretaket har base på Stord og lokalkontor på Husnes og i Hauge- sund. Og altså: frå nyttår på Voss. Ein klar distriktsprofil vert dermed endå klarare!

- Me tilbyr advokathjelp i nærområdet. Brukaren kan dermed få bistand ein halvtime før eller etter jobb, i staden for å måtta ta heile dagen fri og reisa til Bergen eller Stavanger for hjelp til saka si, seier Berg til Hordaland.

For Berg og Borgen er Voss òg eit spesielt interessant område. - Eit regionssenter i indre Hordaland, der det også i framtida er venta vekst både i folketal og næringsutvikling, seier han, og legg til:

- Og dessutan har er sterk personleg tilknyting til Voss, med hytte i Bavallen. Eg og familien er såleis på Voss dei fleste helgar, spesielt i vintersesongen!

Brei spisskompetanse

Hilde Magnusson har ved nyttår drive sin eigen praksis i tre år, og opplyser at ho like sidan starten har vurdert ulike løysingar for korleis verksemda skal kunna veksa og utvikla seg. No meiner ho å ha funne den ideelle modellen: Magnusson vert partnar og medeigar i Borgen Advokatar AS og tilsett som advokat i selskapet.

- Jussen vert meir og meir spesialisert. Dermed er det uråd å halda seg fullt oppdatert på alle fagfelt. Men nett då kjem styrken med Borgen-fellesskapet inn. Om her dukkar opp ei sak som krev spesialkomptetanse på eit område der eg sjølv manglar dette, vil eg no berre kunna konsultera ein kollega som har nett dette fagfeltet, seier Magnusson. Borgen har i dag spisskompetanse på så ulike saksfelt som arv, straffesaker og eigedomssal til utbyggingsavtalar og andre typar næringslivsjuss.

Og framleis er målet å veksa, og få ein eller to kollegaer ekstra inn i lokala i Tjørnavegen (Bonangergata), seier Magnusson til Hordaland.

- Viktig å byggja kompetansearbeidsplassar ute i distriktet. Og spesielt kjekt med kollegaer rundt seg, og nokon å drøfta saker med i kvardagen.

- Gode løysingar best

Berg og Magnusson har dessutan felles yrkesfilosofi.

- Betre å laga gode løysingar i forkant, enn å risikera konflikt i ettertid. Og ikkje minst: betre med forlik enn lange rettssaker!

- Økonomisk, for firmaet, ville me ofte kome betre ut ved å ta sakene til rettssalen. Og slik tenkjer opplagt mange av dei store advokatkontora i byane. Hjå Borgen er filosofien annleis. Hjå oss står klienten sitt beste i fokus, seier Berg, og får samtykkjande nikk frå Magnusson.

- Berre i løpet av siste veka har eg hatt to saker som i prinsippet kunne ha enda i rettssalen, men som enda med at partane tok kvarandre i handa og avslutta saka inne på mitt kontor. For meg er dét ei maksimal oppleving. Akkurat som eg alltid oppmodar partane om å laga gode kontraktar i forkant, for å unngå konfliktar i ettertid. Dei kronene ein nyttar på advokathjelp vil då vera ei god investering, seier ho, også det med samtykkjande nikk frå kollegaen over bordet.