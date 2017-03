Hjartevarm heider til Knut Hamre

Gratulasjonar og varme ord vart avløyst av vakker musikk og poesi, då Knut Hamre fekk kongeleg heider fredag ettermiddag.

Fylkesmann Lars Sponheim overleverte utmerkinga, og hengde det raude silkebandet med den stjerneforma ordenen rundt halsen på spelemannen frå Granvin. Kongen heidrar Knut Hamre for hans «framifrå innsats for norsk folkemusikk». Sponheim hadde sjølv også rosande ord å koma med, for det store engasjementet Knut har for folkemusikk, for hans innsats som utøvar, og for hans store tolmod og kløkt som pedagog.

- I mine sju år som fylkesmann har eg delt ut nokre utmerkingar til Riddar av St. Olavs Orden. Men du er den einaste Kommandøren eg har fått dela ut til!

Ifylgje fylkesmannen forpliktar ordenen ikkje til noko anna enn eit besøk hjå kongen. Og tek Knut fela med, vert det sikkert ei hyggjeleg stund, meinte Sponheim.

NYTT DIKT: Ruth Lillegraven heidra Knut med eit nyskrive dikt om livet hans.

Varme helsingar

Under utdelinga var Trudvang fylt av familie, vener, sambygdingar og samarbeidspartnarar. Granvin herad hadde invitert musikarar og andre utøvarar til å koma med sine musikalske eller poetiske helsingar. På bordet kom betasuppe, og seinare kaffi og kaker til gjestene. Ordførar Ingebjørg Winjum var mellom dei mange gratulantane. Ho framheva all kunnskapen han har delt, alle mila han har køyrt, alle dei små felene han har stemt - alt arbeidet han har lagt ned for å gjera musikken kjend både i inn- og utland.

- Det er ein tradisjon som er lyfta opp og fram, og det er stort, understreka ho.

Randi Bårtvedt, direktør for Hardanger og Voss museum, syntest det var stor stas med eit slikt heidersmerke til ein heidersmann. Ho snakka om kva Noreg har forplikta seg til innan arbeidet for immateriell kulturarv.

- Og immateriell kulturarv - det er deg det, Knut!

SPELVENER: Sjølvskrivne deltakarar under festen for Knut er spelemannslaget, med mellom andre Alexander Aga Røynstrand til høgre, og Ingeleiv Kjerland Kvammen sitjande.

Nyskrive frå Lillegraven

Frå scena gratulerte den unge kvedaren Mari Holven med vakker song. Forfattar Ruth Lillegraven las heilt nyskrive dikt for dette spesielle høvet - som femna heile livet til Knut, i hans teneste for folkemusikken. Gode folkemusikkvener som Stein Versto og Leif Rygg deltok med godord, diktlesing, spel og faktisk også song - for Leif Rygg sin del.

Frå ungdomslaget i Folkedal vart det bore fram helsing, det same frå ein av «piggtråd- karane» frå ungdomstida, jamaldringen Nils-Erik Kvamme.

- Viljen. Interessa. Sjela. Innlevinga. Korleis makta du det, Knut? spurde Kvamme.

Skodespelar Hildegunn Riise og pianist Geir Botnen framførte sine varme helsingar til den nyslegne kommandøren.

Som eitt av dei siste programinnslaga gjekk Knut Hamre på talarstolen. Han takka for alle gode ord og helsingar, og prøvde å forklara korleis det hadde seg at han fekk ei slik veldig interesse for hardingfelespel.

- Eg høyrde felemusikken som unge, og eg vart heilt hekta!

Kraft og mystikk

Sjølv med musikken som yrke i ein stor del av livet, opplever han at krafta og mystikken i musikken framleis varer ved.

Då Hardanger spelemannslag var klar til å avslutta samlinga, greip leiaren Alexander Aga Røynstrand ordet.

- Du er ambassadør for folkemusikken, i heile verda!

Alexander Aga Røynstrand snakka varmt om læremeisteren sin, som òg var den som støtta ein usikker 13-åring som skulle spela som fyrstemann på kappleik. Han framheva Knut som det store mennesket han er, og som er hans læremeister og gode ven. Sjølv om Knut Hamre fylte 65 år same dag som han vart heidra, er det på ingen måte lågare aktivitet enn før frå hans side. Til avslutting spela Hardanger spelemannslag ein slått dei hadde lært av Knut Hamre førre sundag.