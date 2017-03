I helga er det meldt storm på Hardangervidda

Skal du heim frå vinterferie? Reis heim laurdag dersom du skal over Hardangervidda.

Det anbefaler meteorologane, som no melder storm på fjellovergangane.

- Det blir verst frå Hardangervidda og sørover, kor det også vil komma ein del snø. Skal ein over fjellet, må ein rekna med stengingar og kolonnekøyring, seier meteorolog Geir Ottar Fagerlid ved Vervarslinga på Vestlandet til BA.

Frå laurdag kveld vil det blesa opp, og difor bør du koma deg av garde før den tid.

- Dei neste 24 timane blir den finaste perioden. Det er ikkje vits å venta til sundag morgon, for då kan det vera for seint allereie. Så viss man ikkje vil sitja lenge i bil, er laurdag best, seier Fagerlid til BA.