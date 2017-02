I helga må du ta buss for tog

NSB skal ha arbeidshelg på Bergensbanen, og det får konsekvensar for togtrafikken.

Frå natt til laurdag til sundag føremiddag er det arbeidshelg på jernbanen mellom Bergen og Arna. Dette får konsekvensar for togtrafikken mellom Bergen og Voss, i tillegg til at Bergen stasjon vil verta stengd for gjennomgang.

NSB vil køyra buss for lokaltoga mellom Bergen og Arna, og tog mellom Arna og Voss/Myrdal. Når det gjeld regiontoga vil det vera buss for tog mellom Voss og Bergen, og tog mellom Voss og Oslo.

Sprenging av tunellopning

Arbeidet som skal gjerast på strekninga er:

- Boring for å kartleggja grunnforholda ved jernbanespora på strekninga frå Bergen stasjon til Fløen, i samband med bygginga av dobbeltspor

- Bygging av ein teknisk tunell under spora i Fløen

- Sprenging mellom gammal og ny tunellopning ved Ulriken tunnel

- Arbeid med kontaktledningsanlegget ved Bergen stasjon og i Fløen

- Fjerning av stillas i avgangshallen på Bergen stasjon, der takkonstruksjonen har vorte fornya