Ida sin tunge kamp

Ida Brekke (29) byrja å eta kjenslene sine etter ei front mot front-ulukke på E16. Så tok ho grep.

- Eg har alltid sett at eg er for stor. Eg er ikkje blind, liksom. Men eg måtte få med meg hovudet før eg greidde å gjera noko med det, seier Ida Brekke (29).

For to og eit halvt år sidan vog ho 135 kilo. No les vekta 75 kilo. Det vil seia at Ida omtrent har halvert seg sjølv.

- Men eg er framleis ikkje heilt der eg vil vera. Målet er 60 kilo. Og for å få det til, må eg vera tolmodig. Om du ikkje er det, kan du banna på at du går rett opp i vekt att.

DAGEN SOM ENDRA ALT. 6. juni 2011. 70 km/t, front mot front, på E16. Sjåføren i den andre bilen mista livet, Ida slapp unna med ein knust ankel og eit sprengt kne. Men ulukka skulle setja djupare spor enn det.

- Eg køyrer taxi, og hadde køyrt nokre damer til Bergen denne dagen. Då eg kom ut av Kluftafjellstunnelen, kom det plutseleg to bilar mot meg, den eine i mitt køyrefelt. Sjåføren prøvde å køyra forbi den andre bilen, men rakk det ikkje, seier Ida.

Sjølv om Ida også var overvektig då ulukka skjedde, var ho ein aktiv person som hadde drive med hestesport heile livet. No, med skadar som gjorde at ho ikkje kunne røra på seg, måtte ho kutta ut all aktivitet. Då fekk også dei stygge tankane meir plass enn før.

NÆR DØDEN: Då Ida kom køyrande ut av denne tunellen på E16 ein junidag i 2011, kom det ein bil rett imot. Sjåføren i den andre bilen døydde, medan Ida slapp unna med ein knust ankel. ARKIVFOTO: VIDAR HERRE

- Eg tenkte berre at «livet sug». Eg tykte synd på meg sjølv fordi eg måtte sitja i ro. Eg byrja å eta kjenslene mine, og enda opp i ein vond sirkel. Plutseleg hadde eg gått opp 25 kilo, seier ho.

UNDER OVERFLATA. Etter ulukka byrja Ida å gå til psykolog for å jobba seg gjennom­ den traumatiske hendinga. Og det var berre dette som gjorde at ho hadde problem, trudde ho. Ulukka.

- Eg hugsar det framleis. Me hadde snakka­ om ulukka som vanleg, og så spurde­ psykologen «korleis går det elles?». Då berre brast eg ut i gråt, seier Ida.

Det viste seg at bilulukka berre skrapa på overflata av problema til Ida. Under overflata låg ein barndom og oppvekst full av dårleg sjølvtillit. Ida var vorte veldig­ van med ikkje å kjenna seg god nok.

- Og kvar gong eg kjende meg deprimert, så åt eg. Det berre låg i underbevisstheita.

VEKK MED SUKKERET. Ida gjekk frå å vera sengjeliggjande til å sitja i rullestol, så til å hinka rundt, og omsider til å gå att. Etter kvart byrja også hovudet å tenkja­ meir positive tankar. I oktober 2014 bestemte ho seg: no skal eg ned i vekt. Ida måtte læra seg å jobba med kjenslene sine, i plassen for å eta kvar gong ho kjende seg trist.

STEG FOR STEG: - Gåing er utruleg undervurdert, seier Ida. Det å starta med å gå til jobb var eitt av mange steg mot eit bedre liv. - Og i helga gjekk eg 44.000 skritt på éin dag!

- Før åt eg faktisk berre éin gong for dagen, men då åt eg utruleg mykje. Og utruleg usunt. Av og til kunne eg eta snop og chips til middag, og eg kjende meg som ein bossekk. Eg måtte byrja å eta meir regelmessig, og eg måtte byrja å eta skikkeleg.

Ida bestemte seg også for å kutta sukkeret­. Det er noko av det vanskelegaste ho har gjort.

- Altså, for å seia det slik. Eg slutta å røykja for nokre veker sidan, og det var ingenting i forhold! Eg er sikker på at du kunne sjå eit spor av slev der eg hadde gått forbi godterihyllene i butikken­, seier ho og ler.

TRENINGSSENTER MIDT PÅ NATTA. Ida byrja ikkje på nokon ekstremdiett. Ho byrja berre å eta mindre.

- I dag et eg heilt vanleg mat, og eg kan til og med unna meg snop i helgane. «Alt er lov med måte», er eit bra motto. Ein skal jo leva litt òg.

Men Ida kunne ikkje berre eta seg ned i vekt. Ho måtte trena seg ned i vekt også. I byrjinga gjekk ho på treningssenter midt på natta fordi ho tykte det var så flautt. I dag arbeider ho sjølv som personleg trenar og instruktør på Nr1 Fitness i Vangsgata.

DJUPE SPOR: Kneet og ankelen til Ida vart knust etter trafikkulukka. Det tok lang tid før ho kom seg på beina att, både psykisk og fysisk.

- Berre det å gå inn døra på eit treningssenter kan vera heilt forferdeleg for ein som er overvektig. Du kjenner deg heilt mislukka, og trur at alle ser på deg og tenkjer «kva gjer ho her». Du greier kanskje ikkje å gjera dei same øvingane som andre, fordi den store magen er i vegen. For ein overvektig er det ekstremt viktig å få gode opplevingar når ein trenar, elles er det lett å gje opp med ein gong.

STARTAR EIGA BEDRIFT. No har Ida nett starta opp bedrifta «Nytt liv med Ida», der ho vil hjelpa andre med kosthalds- og treningsrettleiing. Fordi ho sjølv veit kva som skulle til for å endra sin eigen livsstil, vil ho no læra andre det same.

- Det har ingenting å seia om dei vil gå ned 50 kilo eller fem kilo. Det eg vil hjelpa dei med, er å finna fram til varige livsstilsendringar, altså grep som det går an å leva med resten av livet. Eg trur også at det er ein stor fordel at eg har vore overvektig sjølv. Eg veit kva for nokre utfordringar ein kan møta på undervegs om ein har nokre kilo for mykje, seier ho.

125 KILO: På biletet i lag med voksdokka Ozzy Osbourne frå 2012 var Ida enno ikkje på sitt største. Ho skulle leggja på seg ti kilo til før ho bestemte seg for å endra livsstil. På neste bilete møter Ida voksversjonen av Johnny Depp i Sydney, 60 kg lettare enn på sitt tyngste. PRIVATE FOTO

Ida er oppteken av å setja seg mål som er realistiske. Men det er heller ingen hemmelegheit at ein må jobba beinhardt for å koma seg ned og ikkje minst halda seg nede i vekt.

- Om ein har vore overvektig, vil kroppen­ jobba for å koma attende til den vekta han har vore i. Kroppen vil jobba litt mot deg, rett og slett. Eg trur likevel det er fullt mogleg å endra livsstil og samstundes leva eit godt liv, seier ho.

KJEMPAR FRAMLEIS. For nokre år sidan måtte Ida dytta seg opp av sofaen med begge armane for å kunne reisa seg. Ho vart sur i låra og tungpusta av å gå i trapper.

- Og eg hugsar framleis den fyrste step-timen eg gjekk på på trenings­senteret. Eg heldt på å spy fleire gonger. No brukar­ eg denne timen som restitusjonstrening, seier ho.

Men Ida må framleis kjempa. Både med å halda vekta, og å halda vekke dei stygge tankane. Ida må ofte minna seg sjølv på kor mykje ho har gått ned i vekt. For innvendig kan ho framleis kjenna seg overvektig.

- Mentalt er eg framleis tjukk. Eg trur ofte at eg må ha størrelse XL, når eg berre må ha large eller medium. Og eg kan framleis tenkja at eg er brei når eg ser meg sjølv i spegelen.

UT AV KOMFORTSONA. Ida har gøymd seg vekk i svarte og flagrande klede gjennom heile livet. Men no pressar ho seg sjølv ut av komfortsona, steg for steg. Håret har ho farga knallraudt. Og for nokre veker sidan kjøpte ho seg ei knall lilla jakke.

- Det er skikkeleg stort for meg, liksom­, seier ho og ler.

Ulukka på E16 sette djupe spor hjå Ida. Men utan den, veit ho heller ikkje kvar ho hadde vore i dag.

- Om ikkje ulukka hadde skjedd hadde eg sikkert vore like stor, og kanskje endå større. Men viktigare enn det, eg hadde ikkje teke tak i problema mine. Det er den mentale livsstilsendringa som har vore alfa og omega for meg, seier ho.

Ida Brekke