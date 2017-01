Interkommunal legevakt frå tysdag

VOSS: Alt er under kontroll og i rute, og måndag 2. januar startar nyordninga med interkommunal legevakt på Voss.

Legevakta skal ha tilhald på Voss sjukehus, og ha mannskap på plass mellom klokka 16 om ettermiddagen til 08 neste dag i vekene. I helgar og på heilagdagar vil vaktsentralen ha mannskap heile døgeret. Legevakta omfattar kommunane Granvin, Ulvik, Eidfjord og Vaksdal, i tillegg til Voss.

Telefon: 116117

- Og alle huslydar skal no ha fått ein faldar i posten som forklarer korleis nyordninga verkar, seier Eystein Hauge, fungerande kommuneoverlege på Voss, og også innhyrt som mellombels leiar for den interkommunale legevakta.

- Sjølvsagt spennande når noko nytt skal i gang. Men eg føler me har full kontroll og at alt er klart for oppstart, seier Hauge.

I faldaren frå den interkommunale legevakta vert det opplyst at alle som ringjer legevakta - via 116117 - vert vurdert i tre hastegrader: raud, gul og grøn.

l Raudt vil då vera livstrugande sjukdom, og innringjar vil då få akutthjelp utan ventetid. Ambulanse og eventuelt lege vil verta sendt ut straks.

l Gult vil gjelda skadar og tilstandar som gjev store plager, men som ikkje er livstrugande. Her vil ein få hjelp så fort som råd.

l Grøn er fargekoden for mindre alvorlege skadar og tilstandar, og pasienten vil få hjelp når det er ledig kapasitet.

Naudnummer: 113

Ved ulukker eller alvorlege hendingar der ein treng akutt hjelp, vil ein som før kunna ringja naudnummeret 113. Dette vil gjelda situasjonar med akutt lamming i ansikt eller arm, akutte språkforstyrringar, eller brystsmerter som varer meir enn fem minutt. Om personar mister eller får sterkt redusert medvit, eller får plutseleg og uforklarleg ustøheit skal dei like eins ringja 113, vert det opplyst i brosjyren frå Voss og omeign interkommunale legevakt.

Prinsippet med den nye legevakta er at ein her skal få hjelp til det som ikkje kan venta når fastlegen sitt kontor er stengt. Dette kan gjelda høg feber, og særleg hjå born, pustevanskar, akutt sjukdom, mistanke om komplikasjonar i svangerskap eller alvorleg psykisk sjukdom.

- Og om du er i tvil, så ynskjer me at du tek kontakt, understrekar Øystein Hauge.

- Så finn me gode løysingar i lag!