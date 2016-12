Ivar Molde Årets namn 2016: - Det kjennest heilt uverkeleg!

- Ja, kva skal ein seia? Å få eit slikt handslag er ufatteleg stort.

Ivar Molde er ikkje av dei som auser ut uturvande ord i utrengsmål. Men no er den nyss pensjonerte soknepresten nesten­ mållaus. At Hordaland sine lesarar­ har kåra han til Årets namn på heilt suverent vis, rører han djupt i hjarta.

- I ei bygd med så mange store namn, så mange eldsjeler ... Eg er då ikkje kul i det heile, eg har berre gjort jobben min! Men det må vel kanskje tyda at eg har gjort noko rett? Eg er berre audmjuk og takksam for at eg har hatt noko å seia for så mange.

FYRSTE OVERRASKINGA fekk Molde då han vart nominert til Årets namn.

- Men eg tykte det var kjekt, sjølvsagt. Når ein vert nominert, finst det alltid ein sjanse for å gå heilt til topps. Men eg såg at det var mange gode kandidatar på lista og tenkte at i alle fall eit par av dei kom til å få mange røyster. Så dette hadde eg ikkje rekna med! Det kjennest utruleg godt og stort å få oppleva noko slikt, heilt uverkeleg.

DET ER IKKJE mange månadene sidan Ivar Molde vart pensjonist. Med unnatak av eit par føredrag av typen «Mitt presteliv», har han fått nyta desse fyrste vekene i fred og ro.

- Det har vore godt. Det vil vel ikkje overraska dersom eg skulle få spørsmål om å «vikariera» ein hende gong, og det er heilt greitt, men så langt har det vore godt å ha heilt fri. Også no i jola.

Med bustad i Kyrkjebø, rett over vegen frå Vangskyrkja, har kyrkje­tenaren «truga» med at han kjem og hentar Molde viss presten som skal preika ikkje har dukka opp til kvart på elleve ein sundag.

SJØLV OM det er dei meir enn 1500 gravferdene han særleg vert hugsa for, har Molde sjølvsagt forretta alle dei kyrkjelege handlingane tallause gonger opp gjennom åra. Dei han døypte då han kom hit som residerande kapellan har han kanskje både konfirmert, gifta, og døypt borna til, og ein del av dei har han no på slutten møtt att - i dåpen til eit barnebarn. Nokre har han nok også fylgt til den siste kvila.

Eg trur eg kan seia at alt kjem tettare på ein når ein vert eldre. Det kan vera ein ressurs som prest, men òg ein slitasje. Det vert sjølvsagt personleg òg når ein skal føra menneske som kanskje har vore gode vener til grava.

Sjølv om han i dag ikkje har planar om å skriva memoarane sine, trur Molde at han kjem til å arbeida med deler av materialet­ han har samla gjennom si lange gjerning på ymse vis.

- Eg tenkjer til dømes på dei mange minneorda eg har lese opp i gravferder. Kanskje seier dei noko om oppvekst og levevis. Korleis levde kvinnene som var fødde rundt og etter førre hundreårsskiftet, til dømes? Kva arbeidde dei med? Fekk dei utdanning?

DERMED pensar me raskt over på ei av Ivar Molde sine andre store interesser: historie og samfunnsspørsmål - i kombinasjon­ med interessa for språk.

- Eg burde ha vorte bonde, veit du, odelsgut som eg var. Men slik vart det ikkje, og skulle eg koma med eit råtips, trur eg kanskje at lektor med religion, historie og språk i fagkrinsen er det mest sannsynlege - dersom eg ikkje hadde utdanna meg til prest.

At Ivar har tre døtrer som på kvar sitt vis arbeider med språk, seier nok litt om at han har greidd å formidla si store språkinteresse vidare. Sjølv om han ikkje vil ta på seg noko av æra for yrkesvala til døtrene.

- Nei, det lyt du spørja dei om.

POLITIKAREN MOLDE er det ikkje så mange som kjenner til i dag, men på 70-talet var han faktisk sentralstyremedlem i KrF og høgt oppe i apparatet i ungdomspartiet.

- Eg veit eigentleg ikkje heilt korleis det skjedde, men eg kom lett til det og hamna nokså raskt i tillitsmanns­apparatet.

I dag forstår han knapt korleis han og ungdomspartiet i si tid kunne gå mot innføringa av fargefjernsyn.

- Me var nok på eit vis radikale og antimaterialistiske, litt 68-arar på vår måte, meiner Molde.

I dag kunne han ikkje tenkt seg å vera politikar. Han forstår knapt korleis slike verv kan kombinerast med å ha familie. Men samfunnsengasjert er han, og han fylgjer framleis med på eige og andre parti sine saker og verdival.

DÅ FAMILIEN i fjor flytta ut av Kapellansgarden - barndomsheimen til døtrene - skjedde det noko som endra svært mange sitt bilete av Ivar Molde. Yngstedottera Hanne Marie, som jobbar i NRK, fekk resten av familien med på å laga ein video der dei ved hjelp av musikk og dans tek eit vemodig og sorgmuntert farvel med heimen.

- Ja, ho fekk oss med! At eg til og med skulle dansa i stova - i alle fall røra meg til musikk - var det nok ikkje mange som hadde trudd! Og slett ikkje eg sjølv. Eg er absolutt ingen dansar!

Men responsen vart enorm. Kjende og ukjende stogga både Ivar og resten av familien på gata for å fortelja at dei hadde sett videoen på nettet og kor topp det var.

- Kor mange som har sett videoen, og kor mange «likes» han har fått, veit eg ikkje. Men det er heilt utruleg mange. Og alle reaksjonane har vore positive!

INTERESSA for skeiseløp er det kanskje heller ikkje så mange som kjenner til. Det er ei interesse han har hatt med seg frå barndomen, og ifylgje døtrene kan han briljera med rundetidene frå legendariske­ løp på slutten av femti- og tidleg 60-tal.

- Nja ..., eg kan nok ikkje det sånn på direkten, men skeiser var den store vinter­idretten i oppveksten. Me gjekk på snabel­skeisene våre overalt der det var is, og så var det slik at bestefar - som òg heitte Ivar - var like interessert. Så me sat i lag framfor radioen og fylgde med. Verst var det om sundagane, for då kolliderte alltid 10.000 meteren med sundags­skulen. Det baud på harde samvitskonfliktar. Men løysinga vart som oftast at eg gjekk på sundagsskulen, og så overtok bestefar - som var reknekunnig og hadde vore rekneskapsførar for det lokale meieriet­ i 40 år, noteringa. Så når eg kom heim att, fekk eg kvar einaste rundetid og poengsum nøyaktig ført og overlevert! Men eg må nok vedgå at eg hugsar mykje betre det som skjedde på femti- og sekstitalet enn resultata frå i fjor!

NYTTÅRSLOVNADER er ikkje noko Ivar Molde brukar å laga seg, men dette året har han gjort eit unnatak.

- Eg er glad i fjellet og naturen i det heile, og døtrene mine dyttar på meg og seier: no må du ikkje verta sitjande i sofaen, men koma deg ut og gå! Så nyttårslovnaden min er at eg skal gå ein tur kvar einaste dag - kort eller lang.

Så neste gong du møter Årets namn 2016 er sjansen for at det skjer ein stad ute i naturen nokså stor.