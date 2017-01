Jakob var fyrst ute i 2017

Nyttårsbarnet på Voss er ein ekte harding. Etter ein fødsel som strekte seg over to døger, kom guten til verda klokka 11.15 fyrste nyttårsdag.

Etter terminen som var utrekna, skulle sambuarparet Ingvild Lutro og Erlend Oppedal få sin fyrstefødde ei veke ut i 2017. Men alt vesle nyttårsaftan, fredag føremiddag, gjekk vatnet og riene starta. Dermed bar det til fødeavdelinga på Voss.

- Eg hadde rier i 50 timar, og pressa i 1 time, og så kom han, fortel Ingvild Lutro, nybakt mamma til vesle Jakob. Pappa Erlend Oppedal var med på den lange fødselen, og det var også mor til Ingvild.

God oppleving

Det er ikkje lenger fødeavdeling i Odda, så alternativet er Haugesund. Men Ingvild og Erlend frå Lofthus valde Voss. Det har dei ikkje angra på.

- Det har berre vore oss her dei to siste dagane, så me har fått god oppfylging. Det har vore ei trygg og god oppleving. Til dømes har legen vore tilgjengeleg heile tida, på fem minuttars varsel, seier Ingvild Lutro.

- Ja, det har vore heilt supert. Veldig kjekke folk her, stadfester Erlend Oppedal.

Måndag føremiddag, då «Hordaland» møtte nyttårsbarnet og foreldra, hadde dei ei roleg kosestund på rommet. Om ettermiddagen venta dei besøk frå familien. Men no fyrst var det tid til å verta kjende, og til å få amminga i gang. Den vesle guten er ivrig etter mjølk, og vender stadig munnen inn mot mor.

Eldst i klassen

At guten er nyttårsbarn, og har bursdag 1. januar, synest foreldra er stas. Då fødselen starta før nyttårshelga, trudde dei han ville bli fødd i 2016.

- Då ville han fått bursdag i romjola, litt dårleg tima, tenkte me. Men så kom han ikkje før 1. januar, og det er me nøgde med no. Då blir han eldst i klassen, i staden for yngst. For gutar å vera minst i klassen, er kanskje ikkje berre lett, seier Ingvild Lutro.

Sambuarparet bur på Lofthus, men jobbpendlar i kvar sin retning. Ho jobbar som ergoterapeut ved Voss sjukeheim, medan han er elektrikar i Odda.

- Korleis møttest de?

- Me møttest på vidaregåande, og har vore i lag i seks år, seier dei, og smiler varmt til kvarandre.

Familieidyll

Midt under fødselen sa Ingvild: «aldri meir». Men den utsegna gjeld ikkje lenger. Smertene er overstått, guten ligg trygt i fanget og familieidyllen er perfekt. No kan dei klart sjå føre seg fleire smårollingar.

Namnet til den fyrstefødde var klart før han kom til verda. Jakob er ikkje oppattkalling, men eit namn begge foreldra synest er fint.

Voss sitt nyttårsbarn 2017 vog 3720 gram og var 50 cm lang då han vart fødd, han har mørkt hår og er ein nydeleg liten gut.

- Det skal bli kjekt å koma heim og få rutinar, seier ei sliten, men lukkeleg mor.

- Det blir meir ekte då, når me kjem heim. Og så gler me oss til å visa han fram, seier ein stolt far.