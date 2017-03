Kan gå mot nedslakting av villrein i Nordfjella

Etter at den alvorlege nervesjukdomen skrantesjuke vart påvist på tre villrein i Nordfjella i 2016, er det slege alarm i forvalting og forskarmiljø. Eitt av tiltaka som vert vurdert er å sanera heile villreinstamma i Nordfjella.

Det er eit drastisk tiltak å slakta­ nærmare to tusen villrein, men forskarar og forvaltninga tek sjukdomen CWD, Chronic Wasting Disease, på norsk kalla skrantesjuke, på høgste alvor.

Sjukdomen som finst i Amerika og Canada, går på hjortevilt, og er smittsam og dødeleg.

Sjukdomen har aldri vore påvist i Noreg, men i fjor vart det altså påvist smitte i tre reinsdyr, alle innanfor villreinområdet sone 1, nord for Fv 50 og sør for Rv 52.

Fleire aviser og riksmedia omtala saka denne veka, mellom anna NRK, som siterer forskar i Norsk institutt for naturforsking, Bjørnar Ytrehus, som fryktar dramatiske konsekvensar dersom ein ikkje greier hindra vidare spreiing sjukdommen.

- Dette er veldig dystert. Eg tenkjer på det som ei krypande krise som kan gjera hjorte­bestanden til inkje i løpet av 50-150 år, seier Ytrehus til NRK.

I ein artikkel i Hallingdølen 21. januar i år, tek avisa for seg situasjonen, og refererer frå eit informasjonsmøte om skrantesjuke på hjortevilt.

På møtet kom det fram at 10.000 dyr til no har vorte testa for sjukdomen, og tre tilfelle vart påvist. Alle tre var i same villreinområdet, nemleg Nordfjella.

Det er også i dette området ein har teke til orde for å slakta ned dyra, og leggja området brakt i fleire år - fordi smitten kan også liggja i bakken - for deretter å reetablera villreinstamma.

Dette er eitt av fleire tiltak som vert vurderte, og naturoppsynet har auka beredskap i Nordfjella.

NRK skriv at det førebels ikkje er aktuelt å utføra liknande tiltak for villreinstamma på Hardangervidda, og at ein må vurdera tiltaka om situasjonen endrar seg.