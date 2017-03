Kan mat vera medisin?

I eit nytt kosthaldskurs vil Arild Tvilde visa at det finst alternativ til brødskiva.

Laurdag startar helgekurset «Mat som medisin», som er eit samarbeidsprosjekt mellom Folkeuniversitetet og Voss folkehøgskule.

Mange nordmenn slit

Arild Tvilde, som no har permisjon frå lærarjobben på folkehøgskulen, skal leia kurset. Han er også utdanna ernæringsterapeut.

- Verda er stappfull av bearbeidd mat som kroppen ikkje alltid forstår så mykje av. Kurset vil enkelt sagt handla om råvarer, og korleis ein kan få eit godt opptak av næringsstoff ved å styrkja fordøyinga. Mange nordmenn slit med dårleg mage- og tarmfunksjon, og dette har mykje å gjera med korleis me et og handterer mat, seier han.

Må ikkje ha brød

Han trur at små endringar i kosthaldet kan gjera store endringar for korleis ein har det.

- Eit typisk døme er at nordmenn trur dei må ha brød til om lag kvart einaste måltid. Men det er jo eit vestleg fenomen på eta på denne måten, og eigentleg ikkje særleg variert. Brød er folket si hovudkjelde til salt, og behandlinga av korn har også endra seg mykje med tida. I kurset vil eg syna varierte alternativ til brødskiva, seier han.

Gammalt og nytt saman

Tvilde vil også slå eit slag for gode, gamle måtar å produsera mat på. Som til dømes fermentering.

- Me skal ikkje tilbake til steinalderen, men ein kan læra mykje av å kombinera ein del av desse metodane med vår moderne livsstil, seier han.

Han vil understreka at han ikkje er tilhengjar av ein spesiell type diett.

- I dag finst det over 400 namngjevne diettar der ute, og mange av dei har motstridande råd. Det er ikkje éin fasit som passar for alle, då me har ulike utgangspunkt. Men grunnprinsippa er dei same, med skånsamt behandla råvarer frå både plante- og dyreriket. For nokon er det eit strikt lavkarbokosthald som må til, medan andre kanskje berre treng å kutta litt på sukkerinntaket og eta meir fisk og grønsaker, seier han.

I tillegg til helgekurset no til helga, har Tvilde eit nytt kurs den 6. og 7. mai.