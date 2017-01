Kari Traa sel klede for ein halv million i året

- Eit utruleg eventyr, seier OL-meisteren i kulekøyring.

- Me har vore tru mot tanken som starta det heile: Me skal vera fargerike, skilja oss ut og vera eksklusivt for damer. Det trur eg er hovudårsaka til suksessen, seier Kari Traa medan ho feirar butikken på Vangen sitt 10-årsjubileum. Kari Traa-butikken starta som eit utstillingsvindauga. Ein stad der ein kan visa heile kolleksjonen. Så har utstillingsvindauga vorte god butikk. Dagleg leiar Mona Vethe fortel at den årlege omsetnaden er på 7 millionar kroner, og at det går med overskot.

PÅ JAKT: Sara Johanne Rivenes og Mari Bakketun er innom Kari Traa-butikken på jubileumsfesten, og pratar med Kari Traa.

500 millionar

Kari Traa-kleda aukar stadig i popularitet. Veksten har vore formidabel etter at merket gjekk inn i Active Brands AS. I 2011 var omsetnaden 98 millionar kroner. Sidan har merket passert ein ny hundremillionarsgrense nesten kvart år. I fjor var omsetnaden 440 millionar kroner.

- Me passerer nok 500 millionar i omsetnad i år, seier Erik Hegbom, direktør for merka Kari Traa, Bula og Vossatassar.

- 500 millionar kroner! Det er heilt vilt. Eg hugsar eg lo godt den gongen Øyvind Lauritzen sa me skulle passera hundre millionar, kommenterer Kari Traa.

Hegbom vil ikkje ut med tal for kor lønsam Kari Traa-drifta er. Men det er heilt klart at satsinga kostar. I 2015 var, ifylgje Finansavisen, omsetnaden for heile Active Brands på 650 millionar kroner, og etter skatt var det 6,5 millionar kroner igjen til eigarane. På skattelistene i fjor haust stod Kari Traa oppført med ein personinntekt på vel 2,3 millionar kroner.

10 ÅR SIDAN: I 2007 opna butikken på Vangen.

Starta tilfeldig

I Salt Lake City i 2002 dansa Kari Traa nedover kulebakken, hoppa elegant og susa i mål til OL-gull. Den glade og populære vossejenta hadde opplevd alt som kulekøyrar. Ho byrja å tenkja på kva ho skulle «bli når ho vart stor» .

- Då sa Hans (Engelsen Eide) og Øyvind (Lauritzen) i Skigutane: Du kan jo bli designar. Så kom me på marknaden med nokre hovudplagg - og me omsette for 3 millionar fyrste sesongen. I starten tenkte me berre: Me prøver. Går det, så går det, fortel Kari Traa. Etter kvart vart bomullsklede ein stor salssuksess for firmaet, og etter kvart har satsinga også kome på teknisk undertøy.

Etter at ho la opp som aktiv kulekøyrar etter 2006-sesongen, var Kari Traa ei stund på Oslo-kontoret som designar. Men for nokre år sidan flytta ho heim til Voss. No jobbar ho på marknadsavdelinga på Tvildemoen.

- Eg ville tilbake til Voss, ikkje minst for å ha tid til å vera ei god mor for dei to borna mine. På Tvildemoen er eg vel mest som ei potet som kan nyttast til det meste.

BEST I VERDA: Kari Traa var best av alle i kulebakken.

Butikk i butikken

Butikken på Vangen er den einaste reine Kari Traa-butikken i verda. Og hovudpersonen fortel at det ikkje er planar om å opna nye butikkar.

- Me har 15 såkalla butikk i butikken rundt om i landet. Og desse kjem det nok fleire av. Dette vil seia at me har eit eige område i butikkar der me presenterer varene våre, seier Kari Traa. Ho deler ut kaffi, kake og bilete med autografar til kundane som kjem innom. Mellom kundane er 14-åringane Sara Johanne Rivenes og Mari Bakketun.

- Eg er på utkikk etter ei ullskjorte, seier Mari.

Begge har nytta Kari Traa-klede i mange år.

- Kari Traa er eit merke med fine klede som er veldig gode å gå i, seier 14-åringane.

Mona Vethe har vore med sidan butikken opna for 10 år sidan. Og ho er imponert over utviklinga til merket.

- I starten hadde me avdeling med andre merke. No har me ikkje plass til anna enn Kari Traa.

I dag er det m.a. undertøy, treningsklede og ytterjakker i butikken. Den største salssuksessen her, som elles for Kari Traa, er Rose-kolleksjonen.

PÅ LAG: Bjørn Dæhli og Kari Traa har begge merke på Active Brands.

- Eg har fått mykje skryt av mannfolk som er glade for at det er mykje lettare å kjøpa jolegåver no. Og for at ungane faktisk ynskjer seg ullklede, seier OL-meisteren.

OL-GULL: Kari Traa vert hylla på heimebane etter OL-gull og samanlagtsiger i verdscupen i 2002.

Stor i USA

Active Brands kjøpte Skigutane i 2010, og i dag har selskapet desse merkevarene: Kari Traa, Bula, Åsnes, Johaug, Dæhli og Sweet Protetction. Erik Hegbom, som er direktør for merka Kari Traa, Bula og Vossatassar, vil ikkje ut med overskotet for kvart merke. Men det er ingen tvil om at Kari Traa er flaggskipet.

Sundag reiser Kari Traa og Erik Hegbom til USA og ei stor messe i Denver. For to år sidan starta dei satsinga i USA. No er varer frå Kari Traa på plass i vel 300 butikkar, og merket er å finna på alle skidestinasjonar i USA. Med seg har dei undertøy og treningstøy.

- Me har éin fot i skidestinasjonane. Og dette er ein god marknad i USA. Men om me får ein fot inn på den amerikanske marknaden med treningstøy, så er moglegheitene enorme, seier Hegbom.

Han er klar på at den framtidige veksten for merket, ligg i utlandet. I Sverige har Kari Traa passert ein omsetnad på 100 millionar kroner. I Danmark omset ein for 25 millionar kroner.

- Også Finland er på gang. Sjølv om Kari er eit gutenamn der, så ser det ikkje ut til å gjera noko med interessa mellom jentene. Det var verre då eg skulle køyra junior-VM i Finland og arrangørane fyrst sette meg opp i guteklassen, fortel Kari Traa.

Når Hegbom og Traa jobbar for å koma inn i nye marknader, er strategien enkel:

- Me startar alltid med undertøy. Det er det me er best på. Og når denne vara er på plass, kjem me etter med fleire av varene våre, seier Hegbom.

God historie

Sjølv om det er over ti år sidan Kari Traa la opp som kulekøyrar, er ho som person framleis viktig for salet i utlandet.

- I Noreg har Kari vore heilt avgjerande for posisjonen merket har fått. Men når me no stadig sel meir i utlandet, er det ikkje så mange som kjenner til Kari i dag. Men det er alltid godt å ha ei god historie å selja. Så når me presenterer merket ute, har me alltid med oss Kari og fortel hennar fantastiske historie. Og så er Kari ein flott person som tek folk med storm, seier Erik Hegbom.

Hegbom og Traa er klare på at dei ikkje treng koma med nye produkt. Dei eksisterande produkta vil framleis veksa.

- Men me held på med nokre prosjekt som vil koma på marknaden rundt 2019. Men kva dette er, er veldig hemmeleg, seier Hegbom.

Made in China

Totalt har Active Brands om lag 160 tilsette. 25 av desse jobbar på Voss. I USA er det åtte tilsette. Kleda vert laga i Kina.

- Dei me jobbar med i Kina er veldig flinke. Og me er opptekne av at alle som har noko med oss å gjera, skal fylgja etiske retningsliner for å unngå brot på menneskerettar, dårlege arbeidstilhøve og barnearbeid, seier Kari Traa.

Kjetil Holta eig om lag 70 prosent av Active Brands. Øyvind Lauritzen, Hans Engelsen Eide, Kari Traa, Erik Hegbom, Bjørn Dæhlie, Aksel Lund Svindal pluss nokre til eig dei resterande 30 prosentane.

Målet for framtida er at Kari Traa skal vera eit verdsomfattande merke for aktive jenter i alle aldrar.

Traa og Fretex

Kari Traa går sjølv ofte i klede frå sitt eige merke.

- Ja, sjølvsagt gjer eg det. Og eg synest det er gode klede å bruka både til trening og kvardags.

Men elles er Fretex favorittbutikken hennar.

- Eg elskar å gå på Fretex. Sjå om eg finn noko spennande. Eg likar å kle meg litt alternativt av og til.