Like før klokka 12.30 tysdag vart det innført kolonnekøyring for alle køyretøy over rv. 7 Hardangervidda. Alt måndag kveld vart Hardangervidda stengt for køyretøy under 7,5 tonn, medan det var kolonnekøyring for tyngre køyretøy, grunna uvêr. Nå er det altså opna opp for kolonne for alle køyretøy att.