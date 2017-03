Alle dei andre fjellovergangane er opne.

Natt til måndag, like over klokka 3, vart det innført kolonnekøyring over Vikafjellet. Dette er på grunn av uvêr.

Du kan sjå oppdaterte meldingar frå fjellovergangen her.

Måndag morgon er alle dei andre fjellovergangane mellom aust og vest opne.