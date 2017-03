Kostnadssprekk for Vossabadet

Arbeidet med Vossabadet går framover, men prosjektet har alt fått ein ekstrakostnad knytt til løpebanen i Prestegardsmoen.

- Me har måtte kutta ein del av løpebanen, som no må forlengast ned mot tennisbanen. Det ligg ikkje inne og kjem på toppen av prosjektet, fortel ordførar Hans-Erik Ringkjøb.

Torsdag orienterte han formannskapet i kommunen om arbeidet med Vossabadet.

- Hadde me ikkje teke den delen av banen, så hadde hjørna på badet stått på hjørna av banen der starten for 110 meter hekk er no. Me måtte gå på eit kompromiss der, forklarte ordføraren.

Billettsystemet er klart

Utvalsmedlem Anita Jordalen (Sp) ville vita kva denne ekstrakostnaden kjem til å komma på. Ifylgje ordføraren kjem det truleg til å koma ei eiga sak på dette.

- Då Burud informerte oss sa han at alle kostnadar var med, men det vert jo ikkje slik likevel. I tillegg kjem billettsystemet, sa ho.

Byggjenemnda har no landa på eit billettsystem, som ifylgje Ringkjøb fungerer slik at ein kjøper eit armband, der tilgang til badet ligg inne elektronisk.

- Eg trudde billettsystem som treng kontinuerleg vedlikehald gjekk inn i driftskostnadane, sa Iril Schau Johansen (H).

- Ja, drifta gjer det. Men ikkje sjølve investeringa. Det er ansvaret til byggjenemnda å ta desse vurderingane, svara Ringkjøb.

Brukar reserveposten

Ifylgje ordføraren har Vossabadet ein reservepost på 2 millionar, som vil verta brukt til investering i det nemnde billettsystemet.

- At me brukar denne posten skulle berre mangla. Dette ligg innanfor ramma som styret har sett, utanom kostnaden for løpebanen, sa han, som altså må finansierast utanom reserven.

- Det er ryddig at alle kostnadar knytt til badet må belastast badet. Me kan ikkje driva å løyva meir, meinte Arnfinn Gjerdåker (SV).

Ringkjøb orienterte vidare om at det i samband med uteområdet ved badet ikkje kjem til å verta gjort meir enn det som ligg inne i prosjektet per dags dato.

- Bak det ligg også at me skal starta reguleringsarbeid der. Det vert tullete å gjera store grep då. Me må regulera fyrst, sa ordføraren.

Snart tett tak

Elles er venta overlevering framleis i slutten av august.

- Då skal prosjektet vera heilt ferdig. Me ventar tett tak i månadsskiftet mars/april, så det er rett rundt hjørna, sa Ringkjøb.

I januar vart Geir-Ole Selland tilsett som dagleg leiar for badet, og han får no møta som observatør i byggjenemnda for å vera så godt informert som overhovud mogleg. I slutten av førre månad vart i tillegg vedtektene for Vossabadet KF vedteke av kommunestyret.

