Kulturlivet får minst av grasrotmidlane

Årets grasrottildelingar syner at idrettslaga på Voss fekk til salt i smøret, medan kulturlivet framleis heng etter.

2016 vart nok eit rekordår for grasrotmidlane frå Norsk Tipping­, som utgjer fem prosent av det folk speler for.

På Voss er totalsummen opp under 2,4 millionar kroner, noko som tydar at vossingane brukte om lag 48 millionar kronar på spel hjå Norsk Tipping i 2016.

148.441: FBK Voss fekk inn nesten 150.000 kroner i grasrotmidlar i fjor. - Det er klart dette hjelper godt, seier klubbleiar Arne Førde. ARKIVFOTO: VIDAR HERRE

Idretten på topp

Som i dei førre åra, er det igjen idretten som får størstedelen av pengane. På Voss gjekk det fire gongar så mykje pengar til idretten som til kulturlivet.

På toppen av det heile sit FBK Voss, som i år får 148.441 kroner i grasrotmidlar.

Nesten 150.000 kroner er mykje pengar for fotball­klubben, og leiar Arne Førde er nøgd.

- Det er klart dette hjelper godt. Desse midlane går rett inn drifta av klubben, seier han.

Han reknar med at grunnen til dei store summane til idretten er at idrettsklubbane har mange medlemmar.

- Også har me gjort forsøk på å oppmoda foreldre og familie til å støtta oss gjennom gras­rotmidlane, seier Førde.

Lite til store kulturaktørar

I kulturlivet var det som vanleg «Klubb for historiske køyretøy» som fekk mest, med sine 117.000 kroner.

Aktørar som Vossa Jazz og Fossegrimen fekk til samanlikning 7000 kroner kvar. Medan Balkan­Fest på Evanger, som snart vert avvikla, fekk 22 000 kroner.

Leiar i Vossa Jazz, Trude Storheim, er klar på at her er det meir å henta.

- Det er heilt tydeleg at me har ein veg å gå når det gjeld å få ut at ein kan støtta Vossa Jazz med grasrotdelen sin, seier ho.

Ho trur mange instinktivt tenkjer at det er idrettsaktørar som skal vera mottakarar, når dei vel sin grasrotmottakar.

- Her må me kulturakrørar vera flinkare til å ta opp handa og sei at også me kan ta imot desse pengane, seier ho.

Anna enn ei annonse om dette i kvart års programbrosjyre, er det lite festivalen gjer for å hanka inn grasrotmidlar.

- Eg tenkte faktisk på det her om dagen, om korleis kan vi profilera oss meir på dette. Eg veit ikkje heilt kva vi skal gjera, så viss nokon har ein god idé så må dei sei ifrå, seier Trude Storheim.

Fossegrimen håpa på meir

Hjå Fossegrimen hadde dei håpa på ein større sum enn dei 7 160 kronene som kom inn, for å spe på ein pressa økonomi.

- Sjølv om me i år har fått att stønaden frå fylket, så er det alltid utfordrande å få endane til å møtast. Så me tar sjølvsagt imot det me kan få, seier styreleiar Peder Ringdal.

Summen det lokale symfoniorkesteret har fått i år ligg på same nivå som det har gjort dei siste åra. Ringdal erkjenner at dei kan gjera meir.

- Me burde absolutt gjera meir for å få folk til å velja oss som deira grasrotmottakar. At Hordaland set fokus på dette vil nok hjelpe kulturlivet, men me kunne også til dømes hengt opp ein plakat ved utgangen til konsertane­ våre, seier han.

Pengar ut uansett

Førde i fotballklubben er dei klare på at det er viktig at folk vel ein grasrotsmottakar.

- Folk burde velge ein mottakar, for det er ikkje slik at ein elles sit att med pengane sjølv - dei går inn i ein pott hjå Norsk Tipping, seier Arne Førde.