Kvinne i 60-åra køyrde av vegen på E16

Politiet mistenkjer promillekøyring.

Like før klokka 17 tysdag køyrde ei kvinne av vegen på E16 ved Kvilekvål mellom Bulken og Evanger. Kvinna er i 60-åra, og var åleine i bilen.

- Ho køyrde av vegen like ved fotoboksen som står mellom Bulken og Evanger. Det var ingen andre bilar involvert i ulukka, seier operasjonsleiar Frode Kolltveit i Vest politidistrikt.

- Stod fram som uskadd

Kolltveit fortel at kvinna stod fram som uskadd etter ulukka.

- Helsepersonellet som rykte ut til staden melde at kvinna var oppegåande og snakka greitt for seg, men at ho var i sjokk etter hendinga. Ho vart frakta til Voss sjukehus for kontroll, seier han.

Mistenkt for promillekøyring

Politiet mistenkjer at kvinna har køyrt i rusa tilstand, og har teke blodprøve av henne. Dei har også oppretta sak på hendinga. Kvinna vart liggjande til observasjon på sjukehuset til onsdag morgon.

Eitt køyrefelt på staden var stengt ei stund etter ulukka, men vegen er no open att.