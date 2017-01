Legg ned Voss statlege mottak

UDI legg ned 570 statlege mottaksplassar i region vest. På Voss forsvinn 150 plassar på Liland.

Dei statlege mottaka i Stavanger, Odda og på Voss vert alle lagde ned, med effekt frå 30. april.

I tillegg vert eit mottak for einsleg mindreårige i Leirvik i Sogn, med 40 plassar, lagt ned.

Alle som i dag bur på mottaka vert anten busette i ein kommune eller flytta til andre mottak. På landsbasis vert 20 asylmottak, med 1820 ordinære plassar og 285 plassar for einslege mindreårige, nedlagde.

Fleire nedskjeringar

Det er nedgangen i talet på asylsøkjarar som gjer at UDI no legg ned mottaksplassar over heile landet. Dersom talet på asylsøkjarar held seg like lågt i månadene som kjem, vil UDI justera ned mottakskapasiteten jamt gjennom heile året.

I tida framover vil UDI gjennomføra møte med driftsoperatørane og kommunane som no vert råka.

På Voss er det Lopex som driv mottaket, medan Hero Norge driv både i Stavanger og Odda. EM-mottaket i Leirvik vert drive av Norsk Mottaksdrift.

Vemodig

- Me ynskjer å takka mottak, driftsoperatørar, lag og organisasjonar og ikkje minst vertskommunane Stavanger, Voss, Odda og Hyllestad - som alle har gjort ein solid jobb, seier regiondirektør i UDI region Vest, Stig Arne Thune.

Fungerande avdelingsdirektør i Utlendingsdirektoratet, Borghild Fløtre, legg til at det alltid er vemodig å leggja ned mottak, med tanke på bebuarar som må flytta, lokalsamfunn som har knytt sterke band til mottaka, og dei tilsette.

Men ho seier også at det er økonomisk uforsvarleg å driva mange halvtomme mottak.