Lei av bortforklaringar om K5

- Kva forklaring skal me tru på? Nummer ein, to eller tre? - undrar Vidar Skeie, prosjektleiar for Vossaløysinga.

- Me har no fått tre ulike forklaringar på kvifor K5 er vorte fleire milliardar dyrare enn fyrst kalkulert, òg dermed nytta som grunngjeving for kvifor regjeringa skauv ny E16 og Vossebane bakover til siste periode i framlegget til ny Nasjonal transportplan (NTP).

- Bortforklaringar

- Vanskeleg å oppfatta dette som anna enn gode bortforklaringar, for å kunna bruka dei store pengane andre stader i landet, og framfor alt rundt Oslo, seier Skeie.

- Då statsminister Erna Solberg og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen fyrst kom med lekkasjar frå den nye NTP'en, i februar­, var forklaringa prisauke grunna jernbanetekniske utfordringar på Arna stasjon. Sidan har Solvik-Olsen grunngjeve utsetjinga med fleire milliardar dyrare kryssløysing på E16 i Arna, grunna krav frå lokale politikarar. I BT måndag fekk me så ei tredje forklaring, nemleg at fordyringa skuldast reknefeil hjå Statens vegvesen, at dei hadde gløymt å ta med renter og administrsjonskostnader frå bompengeinnkrevjinga i rekne­stykket. Så kva skal me tru? - spør Vidar Skeie.

Tunelldirektivet

- Kanskje får me også ei fjerde og heilt ny forklaring i Stortinget­ sin spørjetime denne veka, der Kjersti Toppe frå Sp tek opp saka? Ho vil også vita kva kostnader det vil ha for E16 om arbeidet­ ikkje kjem i gang innan 2021, og EU sitt tunelldirektiv følgjeleg trer i kraft. Dét vil i så fall seia at ca. 20 av tunellane på E16, alle dei over 500 meter, lyt ha oppgradering i pakt med EU-direktivet. At ei slik oppgradering også vil dreia seg om milliardar, synest opplagt. Og kanskje lyt ein då nytta tilsvarande mange milliardar på oppgradering som fordyringa ein no har fått, seier Skeie.

- Me har tidlegare fått opplyst at oppgraderinga på seks tunellar mellom Stanghelle og Voss åleine vil kosta minst 400 millionar, minner Skeie om.

- Halden for narr

Skeie ser elles fram til at heile NTP-framlegget til regjeringa kjem på bordet.

- Slik det er no, der ein lyt føra diskusjonen basert på brotstykke, er både komplisert og underleg, seier han.

- Eg er i den samanheng heilt samd med det Ap sin stortingsrepresentant Magne Rommetveit uttalar i BT måndag, at det også er ureideleg av samferdselsministeren å halda tilbake den fulle informasjonen. Rommetveit meiner publikum og Stortinget vert haldne for narr gjennom måten dei borgarlege har leke informasjon frå den nye transportplanen, utan at allmenta får kjennskap til heilskapen. Og heilt klart; dei held oss for narr, samstemmer Vidar Skeie.