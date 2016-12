Lensmannen er nøgd med ny kontorstruktur

No er det klart at politimeisteren i Vest politi­distrikt vil leggja ned lensmannskontora i Ullensvang og Eidfjord, Vaksdal og Ulvik.

Tysdag presenterte politimeister Kaare Songstad i Vest politidistrikt sitt endelege forslag til ny struktur for Vest politidistrikt. I forslaget føreslår politimeisteren å leggja ned 17 lensmannskontor, mellom dei kontora i Eidfjord og Ullensvang, Ulvik og Vaksdal i vårt distrikt.

Nøgd lensmann

Det vert truleg altså ikkje ny teneste­stad på Vaksdal, som tidlegare har vore signalisert. I staden får Osterøy eigen tenestestad, dersom forslaget går igjennom.

- Som me hadde håpa på for vår del, med at Osterøy vert ein del av regionen vår. No håpar me det eventuelt vil fylgja med ein del stillingar slik at me kan byggja opp lensmannskontoret på Osterøy med teneste både dag, kveld og i helgane. Då kan Voss og Osterøy overlappa kvarandre betre, seier lensmann Ivar Hellene.

Han er godt nøgd med den ende­lege tilrådinga.

- Med løysinga får me eit skikkeleg nærpoliti i samsvar med reforma sin intensjon, meiner han.

Ikkje Vaksdal

I den fyrste tilrådinga frå politimeisteren gjekk han inn for ein ny tenestestad på Vaksdal, i tillegg til å behalda Voss og Hardanger.

I den endelege tilrådinga kjem det fram at Voss vil verta administrasjonsstad for lensmannsdistriktet Indre Hordaland, som vil dekkja kommunane Voss, Vaksdal, Ulvik, Granvin, Eidfjord og Osterøy. Ullensvang kommune vil ifylgje tilrådinga vert dekt av Hardanger lensmannsdistrikt.

Osterøy med Voss

Kommunane Voss, Eidfjord, Granvin, Kvam, Osterøy, Samnanger, Ulvik og Vaksdal har tidlegare fremja ynske om eit kontor på Voss som no, eitt kontor i Norheimsund som no og eitt kontor i området Osterøy, Vaksdal eller Samnanger.

I det fyrste forslaget frå politimeisteren som gjekk ut på høyring, var Osterøy opphavleg lagt under tenesteeininga Nord utan eigen tenestestad.

Vil vera distriktspoliti

Osterøy kommune gav under høyringa uttrykk for eit ynske om å vera ein del av distrikts­politiet i tenesteeining med Voss, noko som vart støtta av Voss og Vaksdal kommune. Dette har politimeisteren altså lytta til.

- Eit nærpoliti med base i distriktet, som Voss og Osterøy representerer, vil sikra eit nærpoliti i ordets rette forstand, har ordførar Jarle Skeidsvoll (KrF) i Osterøy tidlegare uttalt til Hordaland.

Endeleg avgjersle

Forslaget til politimeisteren er no sendt vidare til Politidirektoratet, som skal ta den endelege avgjersla om korleis politidistrikta vert. Dette skal etter planen leggjast fram i midten av januar, og deretter får kommunane moglegheit til å klaga fram til 19. mars. Dersom det kjem nokon klagar, skal dei vera ferdig behandla til 1. april 2017.