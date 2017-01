VOSS: Brit Jorund Liland (56) er tilsett som rektor for vaksenopplæring og logopedi frå 1. mars 2017. Noverande rektor, Odrun Vellene Vevatne, går frå same dato inn i pensjonistane sine rekkjer, opplyser kommunalsjef Else Berit Kyte til Hordaland. Brit Jorund Liland er i dag tilsett som avdelingsleiar ved vaksenopplæring og logopedi i Voss kommune.