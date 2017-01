Må ofte stogga farleg takarbeid

Islagde tak utan sikring, lause stillas og vinglete gardintrapper. Arbeidstilsynet finn stadig byggjeplassar med høg risiko for fallulukker. Seniorinspektør Pål Erdal har måtte gripa inn både i offentlege byggjeprosjekt og hjå profilerte private verksemder.

Det siste året har det vore stor byggjeaktivitet i vossedistriktet. Arbeidstilsynet har hatt ei rekkje tilsyn på alt frå hytter til skular og leilegheitsbygg. Då avdekkjer dei mange byggjeplassar med overhengjande fare, særleg for fallulukker.

- Framleis er det for mange brot på klare sikringsreglar, og for mange ulukker. Om lag 45 prosent av arbeidsulukkene i byggjenæringa er fallulukker, seier seniorinspektør Pål Erdal i Arbeidstilsynet.

NÆRT: Nærbilete av same situasjon, husbygging på Voss. Frå gardintrappa sine bein er det fire meter ned. Foto: Arbeidstilsynet

Nye verkemiddel

Sidan 2014 har Arbeidstilsynet kunna ileggja gebyr ved klart farleg arbeid. Og det er ikkje snakk om småpengar. Gebyra er sjeldan under 50.000 kroner, og til dømes manglande fallsikring kan medføra gebyr på 75.000 kroner eller meir.

- I 2016 har Arbeidstilsynet sitt kontor på Voss gjeve eit titals gebyr for usikra arbeid i høgda, opplyser Erdal.

15-20 gonger kvart år vert det stogga farleg arbeid. Arbeidstilsynet får ofte tips frå naboar eller forbipasserande, eller dei observerer det sjølve på reiser i distriktet. Som døme har Arbeidstilsynet påpeika farleg arbeid og manglande sikring både på Nye Voss Vidaregåande skule og Nye Voss Gymnas, store byggjeprosjekt i offentleg regi.

HUSBYGGING: Husbygg på Voss i 2015. Oppe på eit fire meter høgt stillas, utan rekkverk, har dei sett opp ei gardintrapp som tilkomst til taket. Foto: Arbeidstilsynet

Set stogg

- Arbeidstilsynet har stogga verksemder med arbeidstakarar som jobba nær usikra kant i 12-15 meters høgde. Ei anna verksemd som bygde på Voss fekk to stogg-pålegg og tilhøyrande gebyr i løpet av tre veker, for farleg høgdearbeid på same byggjeplassen, seier Erdal.

Gebyr vert primært gjeve til verksemda som utfører arbeidet, men kan også gjevast til verksemder med overordna ansvar for HMS-styringa på bygga. Også der arbeidstakaren har tilgang på sikring, men sjølv vel å arbeida farleg, er det arbeidsgjevaren som får gebyret.

- Gebyr kan vera aktuelt for fleire slags lovbrot. Mellom anna fekk eit firma 150.000 kroner i gebyr for grove brot på arbeidstidsreglane ved innleige av arbeidskraft frå bemanningsverksemd.

TEK SJANSAR: Tilkomsten er via to trappestigar opp og ned av taket, som også manglar fallsikring. - På lang avstand kan ein sjå på måten dei rører seg på, at dei er usikre, og at dei må halda seg med eine neven medan dei forflyttar seg nølande og delvis krypande, fortel Pål Erdal i Arbeidstilsynet, som har teke fotoet.

Sosial dumping

- Både store offentlege prosjekt, private husbyggjarar og profilerte bedrifter kan vera «heilt ute i blunderen» når det gjeld farleg arbeid. Når det gjeld sosial dumping skjer det oftast på private byggjeplassar. Dei siste par åra har me til gode å finna direkte sosial dumping på offentlege byggjeplassar i distriktet, sjølv om det er ting som kan diskuterast. Sosial dumping handlar om alt frå løn og arbeidstid til forsikring og tryggleik, seier Erdal.

Både frå ulukker og vanlege kontrollar ser Arbeidstilsynet at utanlandske arbeidstakarar har dårlegast sikring og er mest utsette for ulukker.

Utanlandske verksemder er involverte i store og små oppdrag i distriktet, både i eigen regi og som innleigd arbeidskraft. Somme norske firma har norske arbeidsformenn, men elles berre utanlandske arbeidarar.

UTAN SIKRING: Ei hytte på Voss i 2016. Oppe på dette rim- og islagde taket arbeidde tre utanlandske tømrarar utan sikring mot å falla ned på ein stillasseksjon, som også stod heilt laust. Foto: Arbeidstilsynet

Macho-mistak

Mest synleg er det farlege arbeidet på taket, når arbeidarar klatrar rundt utan stillas og sikring. Arbeidstilsynet har sett mykje graverande. Bilete frå byggjeplassar på Voss viser usikkert takarbeid med fallhøgd 3-4 meter, ei høgd som folk gjerne ikkje opplever som farleg nok til å bli skremde av, men som er meir enn høgt nok til å medføra alvorleg skade eller død.

- Forklaringane me får er gjerne travelheit, at dei «skulle berre», eller at oppdraget er kortvarig. Men ein tømrar gjer mykje kortvarig i løpet av ei veke. Det handlar diverre også litt om «mannekultur», at det kan bli sett på som pysete, masete eller fordyrande å ta tryggleiksomsyn, trur Erdal.

Mange firma er heller ikkje flinke nok til å planleggja arbeidet, men sender i veg arbeidsfolk utan til dømes å ha rekna på kor mykje stillas som trengst.

Stadig uhell

I vårt distrikt viser statistikken 1-2 arbeidsulukker med dødeleg utgang i året. I tillegg kjem ei rekkje andre ulukker med personskadar. Landbruk og byggjebransje er særleg utsett. Berre nokre få meters fall er nok til å gje stor skade. Somme firma og byggherrar har eige forbod mot bruken av gardintrapper, medan andre har slike vingle-stigar hyppig i bruk. Det verkar uskuldig, men å balansera øvst i ei slik trapp med verktøy i hendene, gjerne medan ein strekkjer seg for å nå lengst mogleg, har medført fleire stygge fall.

- Ein må kalla det alvorleg skade når nokon knuser olbogen eller bryt armen. Slike uhell høyrer me om jamt og trutt. Og det er nok fleire enn me får vita om som blir forslått i halvhøge fall, seier Erdal.