Magnar Haaland vert sokneprest i Ulvik og Granvin

Prostiprest Magnar Haaland er engasjert som ny sokneprest i Ulvik og Granvin, etter at Ivar Bu Larssen har gått av.

- Magnar Haaland vert sokneprest her fram til 1. august 2019, opplyser prost Arild Hellesøy. Han forklarar tidsavgrensinga med at det kjem ein annan prest inn som vikar i Haaland si tidlegare stilling, i eit engasjement i 2,5 år. Haaland vil framleis bu på Voss og ha kontor på Voss, seier Hellesøy.

Ifylgje prosten er signala frå sokneråda i dei to kommunane at dei er glade for at det er kome på plass ei løysing som gjeld for ei viss tid framover. Når det gjeld prestebustaden i Ulvik er det ikkje teke avgjerd om kva som skjer, når den vert ledig. Bustaden er eigd av Opplysningsvesenets Fond, og det er som kjent ikkje lenger buplikt for prestar.

Prost Arild Hellesøy opplyser elles at noverande sokneprest i Vik, Jostein Skutlaberg, overtek som prostiprest frå 1. juli. Han vil då vera busett i Øystese. Det er lyst ledig stilling som sokneprest i vosseområdet, der søknadsfristen nyleg gjekk ut. Fredag var det registrert berre ein søkjar.