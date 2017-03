Måndag til fredag i perioden 20. til 31. mars skal Bane NOR utførar dagleg arbeid på strekninga Bergen-Arna-Voss, mellom klokka 09.10 og 15.20. Dette gjer eit redusert togtilbod, med fleire tilfelle av buss for tog mellom Voss og Bergen. Sjekk ut heimesidene til NSB for meir informasjon.