Miljøvernforbundet klagar på steinbrotsvedtak i Granvin

I ei klage signert miljø­krigaren Kurt Oddekalv og Norges­ Miljøvernforbund, ber dei Granvin herad trekkja godkjenninga av Nesbø Hellegneissone.

Kurt Oddekalv og Norges Miljøvernforbund har kasta seg inn i kampen mot uttak av steintypen hellegneis i Øvre Granvin.

Granvin heradsstyre gjorde vedtak om å godkjenna reguleringsplanen for Nesbø Hellegneissone 4. januar i år. Miljøvernforbundet har ikkje tidlegare engasjert seg i denne saka. Men i ein e-post til Hordaland skriv dei at dei har fylgt saka, og no har dei levert klage.

Over klaga på to og ei halv side ber dei heradet trekkja godkjenninga.

De ber Granvin ta vare på naturverdiar heradet har ansvar for, i staden for «å tilrettelegge for en svært liten part i saken».

«Slett saksbehandling»

Heradsstyret vert i klaga kritisert for slett sakshandsaming, og NMF skriv at dei er urolege for grannar i området, som dei meiner vil lida av å få eit steinbrot som nabo, og at dei økonomiske interessene til ei lita verksemd vert sett framfor eit langt større tal fastbuande som «får sine eiendomsinteresser svekket av et visuelt, støvete og svært bråkete tiltak».

Etterlyser betre utgreiingar

Dei meiner også at det er uansvarleg av heradsstyret ikkje å greia ut betre kring eventuelle­ utglidingar som fylgje av sprenging­ i brotet, eller andre fylgjer skakingane kan føra til for omgjevnadene.

Klagaren er også uroleg for skade på fisk og anna liv i det freda Granvinsvassdraget, og meiner det ikkje er gjort eit godt nok kartleggingsarbeid i høve til potensiell skade på natur og biologi, og dei stiller seg kritiske til at sedimentbasseng som bøtande tiltak, vil verka etter siktemålet om å hindra støv og finstoff i å renna ut i Granvinsvassdraget.

NMF meiner Granvin i denne saka har favorisert ei lita gruppe næringsinteresser, framfor å ta vare på naturen, og ikkje å ta otten til fleire som bur i nærområdet til det planlagde stein­brotet meir på alvor.

Fleire av punkta som er tekne med i klaga, har tidlegare vorte trekte fram av Fylkesmannen i Hordaland, som på eit tidspunkt i saksgangen fremja motsegn mot reguleringsplanen.

Etter at tiltakshavaren Granvin Maskinstasjon la fram nye rapportar og utgreiingar som vart etterspurde, og reduserte omfanget av arealet for steinbrotet, trekte Fylkesmannen motsegna.

Klaga vil verta handsama av Granvin heradsstyre.