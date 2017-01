Mor og son fekk fagbrev i lag

- Utruleg stas å få oppleva dette saman, seier Anette Hagen Brekke og Simen Hagen Frotveit frå Stanghelle.

Fakta | Desse fekk fagbrev i fjor Selam Arage Meshesha, helsearbeidarfaget for Voss kommune Ruta Brhane Goytom, helsearbeidarfaget for Voss kommune Marit Terjesen, helsearbeidarfaget for Vaksdal kommune Chrstine Ilunga Kalenga Longo, barne- og ungdomsarbeidarfaget for Vaksdal kommune Kari Anne Jakobsen, barne- og ungdomsarbeidarfaget for Vaksdal kommune Anette Hagen Brekke, barne- og ungdomsarbeidarfaget for Vaksdal kommune Astrid Børsheim, institusjonskokkfaget, Ulvik herad Jan Egil Perrerson, bilfaget, Subaru Voss AS Damian Kalawski, bilfaget, Voss Auto og Servicesenter Simen Hagen Frotveit, salsfaget, Dale Trafikksenter Gjertrud Lambrechts Trovåg, reiselivsfaget, Destinasjon Voss Eirik Kvåle, eletrikarfaget, Vangen Elektriske Jackson Bayubahe, elektrikarfaget, Vangen Elektriske Håkon Brekastad Evenseth, elektrikarfaget, Vangen Elektriske Erlend Skjervheim Bernes, idrettsanleggsfaget, Myrkdalen Fjellheisar Jens Martin Svennes, byggdriftarfaget, Myrkdalen Hotel

- Det var jo veldig artig at det skulle klaffa slik at me fekk det same året. Og sikkert ekstra stas for mor, seier Anette Hagen Brekke og ler.

Fredag kveld hadde Opplæringskontoret for Indre Hordaland den årlege utdelinga av fagbrev. 16 personar fekk tildelt fagbreva sine i ni ulike fag, mellom anna Anette og sonen Simen Hagen Frotveit.

- Det var godt å ha med sonen, for eg var litt nervøs for at eg skulle kjenna meg gammal! seier Anette og ler.

- Men kanskje eg kan inspirera andre, og visa at det aldri er for seint, seier ho.

STOR DAG: 16 personar tok fagbrev i ni ulike fag hjå Indre Hordaland Opplæringskontor i fjor. Fredag feira dei i Myrkdalen.

- Godt å utretta noko

Anette har fått fagbrev i Barne- og ungdomsarbeidarfaget, og jobbar som assistent på Stanghelle skule. Tidlegare jobba ho i Posten, men måtte omskulera seg då ho fekk kroniske muskelsmerter.

- Det var veldig tøft at eg ikkje kunne halda fram i jobben min. Hadde kroppen fungert, så hadde eg nok vore der den dag i dag. Men eg hadde ikkje noko anna val enn å finna noko anna å gjera, seier ho.

Derfor kjendest det ekstra godt å få fagbrevet i handa, fortel ho.

- Endeleg har eg fått utretta noko, liksom. Det er veldig godt å sjå det, svart på kvitt.

Vart skulelei

Sonen Simen Hagen Frotveit har teke fagbrev i salsfag, og jobbar på Dale Trafikksenter. Etter eit hardt år med påbygg på vidaregåande for å få studiekompetanse, byrja Simen på Universitetet i Bergen på spansk- og Latin-Amerika-studiar. Men då var han alt skulelei. - Det som er så dumt, er at dei byrjar utdanninga med ex-phil. Då fall eg berre heilt av lasset med ein gong, seier han.

No vil han få meir ansvar i jobben på Dale Trafikksenter, som han trivst godt i. Men han har ikkje lagt spanskplanane på hylla. - Eg elskar spansk, og det kan godt henda at eg tek det opp seinare. Er jo enno ung! seier han.

- Samfunnet treng fagarbeidarar

I løpet av 2016 tok heile 60 lærlingar fagbrev i 19 ulike fag i Indre Hordaland. Det er tal som får opplæringskontoret til å jubla.

- Me har rett og slett hatt ein kraftig auke i fjor. Etter to år med nedovergåande tal, har det vore 65 prosent auke i lærlingar i 2016, seier Randi Ulleland som er dagleg leiar for opplæringskontoret. Svein Inge Styve, som er rektor på Nye Voss vidaregåande, heldt tale på utdelinga. Han trur det er eit omskifte som gjer at fleire og fleire vel yrkesfagutdanninga. - Yrkesfagutdanninga har ikkje hatt den største «kredden» dei siste åra. I Oslo søkjer berre 15 prosent av 10. klassingane yrkesfagutdanning, og i Bergen er talet 35 prosent. Men eg trur det er eit skifte på gang. Det er auka nasjonal satsing på yrkesfagutdanninga, og fleire og fleire innser at samfunnet absolutt ikkje overlever berre med akademikarar!