Nedgang i betalingsproblem på Voss

Mellom dei åtte største kommunane i Hordaland, er det vossingane som slit minst med å betala rekningane sine. Det syner nye tal frå Lindorffanalysen, som handlar om i kva grad nordmenn gjer opp gjelda si. Tala gjeld for fjerde kvartal av 2016. I Voss kommune har det vore ein nedgang på 2,4 prosent i høve betalingsmerknadar. No er det 407 personar med merknader i kommunen, noko som svarar til 3,6 prosent av innbyggjarane. Til samanlikning er prosenten i til dømes Lindås kommune på 4,7. Analysen syner elles at medan befolkninga i Noreg som heilskap klarar seg betre, er det stadig fleire på Sør-Vestlandet som slit med betalingsproblem. Rundt 20.000 personar er oppført med betalingsmerknadar i Hordaland, og dei skulder i overkant av tre milliardar kroner totalt. Dermed er Hordaland nummer tre på lista over fylka med mest negativ utvikling når det kjem til betalingsmerknadar, inkassokrav som ikkje er betalt og gjentekne purringar.