Nervepirrande kamp for Hjeltnes

Heradsstyret i Ulvik ynskjer å få til ei prosjektstilling ved skulen på Hjeltnes, for å sikra at produksjons-skulen kjem i gang.

Onsdag vedtok dei folkevaldei Ulvik ei fråsegn der dei oppmodar fylket på det sterkaste om å halda oppe aktiviteten på skulen på Hjeltnes. Heradsstyret ynskjer å få til ei mellombels stilling frå mars og til desember dette året, som prosjektleiar/dagleg leiar på Hjeltnes. Dette bør skje i eit spleiselag med fylkeskommunen, meiner dei.

Dreg til Oslo tysdag

- Lukkast me, kan aktiviteten verta vel så stor som det han har vore i det siste, på Hjeltnes, sa ordførar Hans Petter Thorbjørnsen (Ap) i debatten.

Kampen for Hjeltnes som skule- og studiestad må førast både regionalt og nasjonalt, ifylgje debatten i heradsstyret. Ordførar og varaordførar dreg til Oslo på møte med kunnskapsministeren tysdag, for å prøva å sikra finansiering for produksjonsskule. Saman med dei er også aktuelle politikarar i fylket.

Innsats for skulen

- Det vert nervepirrande. Me håpar statsråden er positiv, og at det kan vera mogeleg å få lagt inn midlar i revidert statsbudsjett, sa ordføraren.

Fleire understreka kor viktig det vil vera å påverka «sine» representantar i fylkestinget.

- Me inviterer til spleiselag om prosjektleiar. Om arbeidet med produksjonsskule skal prioriterast, kan dei ikkje ta vekk omtrent alle ressursane ved skulen før det nye tilbodet kjem i gang. Det er viktig at me er på, i heile prosessen vidare, understreka ordføraren. Han var ikkje nøgd med innhaldet i fylkesrådmannen sitt framlegg i saka, men registrerte at det mest dramatiske punktet førebels var halde utanfor i tilrådinga.

Jens Olav Holven (Sp) meiner at det er sådd ei lita positiv spire i saka, med den siste utviklinga i saka. Han peika på at skulen er ein ressurs som ligg klar til å verta brukt for ungdom som er i ferd med å falla ut av vidaregåande utdanning.

- Det er kollosalt viktig for oss å få vist kva vinst dette kan gje.

Kan verta dramatisk

- Dette er ein uttale for å snu den negative innstillinga på saka i fylket, supplerte Jon Olav Heggseth (Sp).

- Det er viktig med ein klar politisk uttale, elles kan utfallet verta ganske dramatisk for Hjeltnes og for Ulviksamfunnet.

Spørsmål om finansiering

Heradsstyret vil måtta ta stilling til finansieringa av tiltaket, om dei får gjennomslag for spleiselaget.

Om det trengst, kjem det som eit hastevedtak i formannskapet, sa Hans Petter Thorbjørnsen.

I tilknytinga til uttalen som vart vedteken, vert det peika på at Hyssingen produksjonsskule kom i gang utan at lokale eller aktuelle ungdommar sto klar. Ved Hjeltnes finst både lokale, verkstad og kompetanse som kan takast i bruk med ein gong.

I fråsegna som vart samrøystes vedteken, vert det også understreka at fagskuletilbodet og vaksenopplæringa som er i gang på Hjeltnes må halda fram, med lik aktivitet som no framover.

To av medlemene i heradsstyret var ugilde då saka vart diskutert, Håkon Gjerde (V) og Kåre Olai Solheim (Sp) som begge er tilsette på Hjeltnes.