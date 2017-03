No er det nye uteområdet på plass i Granvin

Ungane på skulen i Granvin kan leika seg til ny lærdom med det nye utstyret som er kome på plass på ute­området.

Onsdag feira skulen og inviterte gjester at leikeområdet mellom skulen og elva er sett i stand att. Flaumen i 2014 raserte mykje av området som elevane tidlegare hadde boltra seg på.

NVE har i ettertid bygd flaumvollar og tilrettelagt, medan heradet, foreldreutval og elevråd har sikra pengar til nye og spennande leikeapparat og utstyr. Den formelle opninga av uteområdet skjedde øvst oppe i pyramidenettet, der Natalie Farestveit og Lene Eitrheim frå elevrådet klypte over eit breitt band.

PYRAMIDE: Nettet har plass til mange, og i toppen heng «snora» som vart klypt for å markera opninga.

Høyrt på elevane

- Det har vorte veldig bra, synest dei to, etter å ha klatra ned att. Medelevar i alle aldrar testar ut balanse og klatreevne i nettet bak dei.

- Det vart ferdig for nokre veker sidan, og me brukar det nye utstyret i alle friminutta.

Medlemene i elevrådet har fått vera med og bestemma kva dei ville ha i området. Rektor har informert om at det framleis er litt pengar att. Natalie og Lene har lyst til at det vert skaffa fleire fotballar, seier dei.

Nærast ved skulen er det sett opp pyramidenett og ei anna klatreleike, det er kome nye fotballmål, og eit stort sjakkspel skal koma. På området lenger mot elva har skulen fått si eiga zipline, der ungar kan lata seg skli mange meter av garde. Ei større klatreløype er også bygd i nærleiken her.

Linnea Vatnøy Bolstad og Mina Holven Matre går i fyrste klasse, men balanserer alt rutinert langs klatreløypa.

- Det er fint her. Me brukar å vera her, seier dei før dei flyttar seg vidare bortover.

Leik og lærdom

Feiringa denne føremiddagen inneheldt innslag frå det nye musikkorpset som er under etablering på skulen, og frisk dans frå elevar i ungdomsskulen og andre klassetrinnet. Grillmat med drikke til vart servert, og rektor heldt takketale. Rigmor Hanssen framheva heradet si løyving på 200.000 kroner til klatreområdet, og fortalde korleis jubelen spreidde seg då det vart klart at Sparebankstiftinga løyvde 400.000 kroner til foreldreutvalet (FAU) sitt arbeid med å skaffa endå fleire leikeapparat. Gåver vart overrekte til samarbeidspartnarar som Arild Lid i Voss Hage og Anlegg, og Ernst Fredrik Nygaard i Kompan, som har levert leikapparata.

Ernst Fredrik Nygaard var på si side imponert over kva skulen hadde fått til på kort tid, og lova at utstyret dei hadde levert skal gje leikeverdi i lange tider.

- Det fine med leik og moro på denne måten er at de også lærer mykje samtidig, utan at de veit det - fordi det er så moro, framheva Nygaard.