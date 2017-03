No kan du levera inn våpen

Frå 1. mars til 31. mai kan du levera inn ulovlege skytevåpen til politiet utan å risikera straff for ulovleg besittelse. Det skriv politiet på www.politiet.no. Du kan ta kontakt med næraste politistasjon eller lensmannskontor for anten å levera inn ulovlege våpen eller for å få dei over i lovlege former. Nye tal frå politiet og forsvaret syner at det er omkring 76.000 våpen på avvege i Noreg, skriv NRK. Per 14.02.17 var det ifylgje NRK registrert 1.331.568 skytevåpen i politiets sentrale våpenregister, fordelt på 486.256 eigarar. Av desse eigarane er nær 38.000 døde, som til saman er registrert med ca. 70.000 våpen og våpendeler. Det er desse våpena som er utanfor politiets kontroll. I tillegg til registrerte våpen kjem også fleire hundre tusen lovlege, uregistrerte hagler.