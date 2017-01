No skal den økologiske suppa til Oslo

Organic Soup Company er tre år. Det feirar Julian Ruiz og Magnus Mustad med relansering, supper på boks og utviding til Oslo.

Fakta | Organic Soup Company Starta for fullt i 2013 av Julian Ruiz og Magnus Mustad. Selskapet produserer ferske, sunne og økologiske supper. Leverer til kaféar på Voss og i Bergen, men utvidar snart til Oslo. Visjonen er å auka tilgangen på og mangfaldet av økologisk og lokalprodusert mat.

Laurdag feira Organic Soup Company tre års drift med brask og bram på Voss Vandrarheim. For dei som var med på feiringa presenterte Julian Ruiz og Magnus Mustad tre nye supper på boks og ny profil.

- Frå før har me laga suppa i stor skala, med fem, ti eller tjue liter om gongen. Grunna at suppene er økologiske bruker me ikkje konserveringsmiddel, og difor heldt suppene seg berre i fem-seks dagar før. No har me investert i teknologi som gjer at dei held seg mykje lenger, fortel Ruiz om dei nye suppene på boks.

UTVIKLING. Gründer Ruiz fortel at han og medeigar Mustad har brukt nesten tre år på utviklinga.

- Me har testa ut minst 800 forskjellige typar plastikk for å få det slik me ville ha, seier Ruiz.

Med nye smakar av både raudbete og blåbær, graskar og eple, er dei no klare for å utvida. Frå før har dei levert supper til kafear på Voss og i Bergen.

- No skal me levera til Oslo og kan satsa på både butikkar og kafear, fortel Ruiz.

Suppene på boks er vegetariske, men med lengre haldbarheit er moglegheitene fleire.

GOD SUPPE: Andreas Hemli (til v.), Ivar Herre og Kirsten Øvrebø var mellom dei som forsynte seg av suppene då Organic Soup Company feira jubileum.

- Kanskje me i framtida satsar på fleire supper med til dømes kjøt i? Kven veit, seier Ruiz.

Dei satsar stadig på lokale produkt, og plar nesten å reinska dei lokale, økologiske gardane for grønsaker. - Fleire burde bruka lokale produkt, spesielt dersom det er ein del av visjonen deira, meiner gründeren.

MYKJE ARBEID. Ruiz har laga mat sidan han var 13 år, og har lært mykje om matlaging gjennom livet. Mellom anna korleis ein lagar gode supper. Han og Mustad vart kjende med kvarandre på Voss, og dei siste åra har dei to stått på kjøkkenet for å produsera supper i stor skala.

- Me har eit kjøkken bygd for funksjonalitet og utvikling. Målet er å veksa sakte, men sikkert, få eit produksjonsnivå som gjev grei inntening og så kanskje tilsetja nokre folk slik at det vert litt lettare for oss, fortel Mustad.

For det vert mykje arbeid i Organic Soup Company.

- Alt av grønsakene vert vaska og skrella for hand. Det er tidkrevjande, men det gjer oss stolte og sikre på produkta våre, seier Mustad.

SMAKSTESTING. Under feiringa var det høve for store og små til å vera med på ein smaksverkstad, der dei kunne delta på smaksquiz. Karethe Solstad med døtrene Olive Gjendine (8) og Ea Elvine (4) var mellom dei som prøvde seg. Olive Gjendine malte krydder i ein morter, og smakte på både små frø og grøne urter.

QUIZ: Olive Gjendine Solstad (8) var med på Smaksverkstedet då Organic Soup Company feira jubileum.

- Eg har ikkje smakt så mykje krydder før, så eg veit ikkje kva det er, fortel ho.

Mamma Karethe gjetta kardemomme.

- Det smakar korkje godt eller vondt, seier Olive Gjendine, og er klar for neste urt, nemleg basilikum.

Det er firmaet Folkelig som driv «Smaksverkstedet» og dei var henta inn frå Bergen av Ruiz for å vera med på markeringa. Også Gro Netland, Eva Netland og sonen Conor (3) prøvde seg. - Eg trur denne sjokoladen smakar litt appelsin, eller kva? seier Eva.

- Hmm, eg trur eg tek ein til! seier Conor med eit lurt smil.

MARKERING. Det regelrett strøymde på med folk under tilstellinga laurdag. Mellom dei som forsynte seg av varm suppe var Ivar Herre og Kirsten Øvrebø.

- Eg tykkjer dei smakar veldig godt! sa ho. Under jubileumsfeiringa var det også konsert med Dumpster Divas, boblefotball og anna. Mustad fortel at dei har gått breitt ut før lanseringa for å invitera folk.

- Me ynskjer å markera tre år og at det er mykje som skjer framover. På mange måtar er det eit vendepunkt for oss ettersom me på ein måte relanserer. No er det nye boksar, lenger haldbarheit og ny profil som gjeld, seier han. Ruiz vil takka alle i vosse- bygda som heiar på det vesle selskapet.

GODT: Gro Netland (til v.), Eva Netland og Conor Netland (3) testa appelsinsjokolade då Smaksverkstedet hadde smaks-quiz i helga. - Eg trur eg tek éin til! sa Conor lurt.

- Me har til dømes vore heldige og fått vera involvert i fleire festivalar. Me set stor pris på all støtte, seier han.