No skal reiselivsutdanninga verta bærekraftig

I ei tid der ulike former for reiseliv skyt knoppar som aldri før, er det på tide å tenkja nytt og kreativt når det gjeld reiselivsutdanninga i den vidaregåande skulen.

Vidaregåande skular i Aurland, Voss og Aust-Lofoten samarbeider no om å starta opp eit pilotprosjekt med ein ny profil. I tett samarbeid med lokale reiselivsverksemder, er målet å få til ei lærlingeordning der elevane får praktisk røynsle heilt frå starten av - i staden for å sitja på skule­benken i to år fyrst. No gjeld det berre at interesserte og engasjerte elevar søkjer seg til det nye tilbodet.

Berekraftig

Hanne Lykkja i Nærøyfjorden Verdsarvpark er initiativtakar og prosjektleiar for nysatsinga. Kommunane Aurland og Voss finansierer forprosjektet, saman med reiselivsselskapet Flåm AS. Lykkja sine næraste medarbeidarar er faglærar i reiseliv Guri Vaage Mossige på Voss vidaregåande skule, Jan Fredrik Fleischer­ Tønjum i Voss næringshage og Nils Asbjørn Lie i Flåm AS. Vaage Mossige skal halda fram som faglærar på Voss gymnas frå hausten av.

- Grunnen til at me samarbeider med Lofoten er at eg har arbeidd der oppe i ei årrekkje, og dei tenkjer i dei same banene, seier Lykkja. Går planane i orden, og nok elevar søkjer, vert Voss gymnas og Aust-Lofoten videregående skole dei fyrste stadene i landet som kan tilby fagbrev i berekraftig reiseliv.

- Det handlar om ein ny profil innanfor eit eksisterande utdanningstilbod og gjeldande læreplanar. Men me ynskjer å spissa og konkretisera den lokale fagplanen i retning berekraftig reiseliv og innføra nye arbeidsmåtar og metodar for fagbrev reiseliv vg1, vg2 og vg3, forklarar Lykkja. I utdanningsløpet ligg også eitt semester med hospitering utanlands, i ei relevant reiselivsverksemd.

Sviktande rekruttering

Dei vidaregåande skulane som tilbyr reiselivsutdanning i dag slit med søkjartala. Utdanningsdirektoratet sitt svar på dette er å føreslå ei nedlegging av reiselivsutdanninga med lærlingeordning og setja inn eit meir teoretisk tilbod som gjev studiekompetanse i staden. Lykkja og hennar medhjelparar vil gå stikk motsett veg.

- Reiselivsnæringa etterspør tvert om elevar som får meir og ikkje mindre praktisk røynsle­. Det er stor lokal interesse mellom reiselivsverksemder i verdsarvområdet Nærøyfjorden - medrekna Voss - for å spleisa på reiselivslærlingar.

Berekraft

At den nye satsinga siktar seg inn på berekraftig reiseliv er ikkje tilfeldig. Berekraft er eit honnørord innan fleire og fleire område. Også turisme og reiseliv tenkjer i stadig aukande grad berekraft. Det vil mellom anna seia å få til ei næring som brukar - men ikkje forbrukar - naturressursar, og som ikkje er med og påverkar klimaet negativt, ei næring som gjev vekst og gode levekår for små og lokale aktørar, og ei innretting mot og satsing på turistar som kjem til regionen for å verta verande her lenger enn berre ein kort stogg for å eta lunsj eller middag.

Forprosjektet er delt opp i tre delar. To av desse er strakstiltak. Det aller viktigaste er å få til eit samarbeid mellom skulane og næringslivet, slik at ein kan tilby elevane eit spennande vg1-kurs i service og samferdsel på Voss gymnas frå hausten av. Det andre strakstiltaket er å skissera korleis det nye lærlingeløpet vil føra elevane fram til fagbrev i berekraftig reiseliv.

Kryssløp

Den tredje delen har ein litt betre tid på. Den handlar om korleis ein skal vidareføra satsinga som startar til hausten, med oppfylging av lærlingane og med utvikling av ein ny profil for reiselivsfaget vg3 - saman med skulane og den lokale næringa­.

I dei meir langsiktige planane ligg også ei utviding av prosjektet til å gjelda andre geografiske regionar i landet. Prosjektleiar Hanne Lykkja har kontakt med skular og næringsliv i viktige reiselivsområde som Geirangerfjord-området og fjellregionen/Gudbrandsdalen. Lofoten/Bodø er alt med i forprosjektet.

- Nærøyfjorden verdsarvpark har teke på seg å koordinera forprosjektet. Men sjølve hovudprosjektet og utviklinga av peda­gogikk, fag og organisering av læreplassar og utanlandsopphald må skulane og partnarane i næringslivet stå ansvarlege for, seier prosjektleiar Hanne Lykkja.

- Med ei slik god forankring, tek eg gjerne på meg vidare prosjektleiing, legg ho til.