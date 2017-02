Ruth Lillegraven er nominert til Kritikerprisen for beste barne- og ungdomsbok.

Norsk kritikarlag offentleggjorde i dag namna på dei nominerte til Kritikerprisen. I klassen for beste barne- og ungdomsbok er gravensaren Ruth Lillegraven nominert for boka «Eg er eg er eg er», som kom ut på Samlaget. Litteraturkritikarprisane for bokåret 2016 blir delt ut torsdag 2. mars på Litteraturhuset i Oslo.

Prisen vert også dela ut til beste vaksenbok, beste omsetjing og beste saksprosa.

Lillegraven har tidlegare vunne Brageprisen og Bokbloggarprisen for Urd.

Desse er nominerte for beste barne- og ungdomsbok:

Torun Lian og Øyvind Torseter (ill.): Alice svømmer ikke, Aschehoug

Ruth Lillegraven og Mari Kanstad Johnsen (ill.): Eg er eg er eg er, Samlaget

Arne Svingen: Revolvergutten 2, Gyldendal

Tyra Teodora Tronstad: Mørket kommer innenfra, Aschehoug

I juryen sit Morten Olsen Haugen, Karen Frøsland Nystøyl og Geir Vestad.