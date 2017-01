Ny stenging ved Deildo

Riksveg 13 ved Deildo like sør for Lofthus i Hardanger må stengjast i fem veker. Eit nytt høgt fjellparti skal sprengjast ned i samband med rassikringsarbeidet på strekninga. Dette melder Ullensvang herad på sine nettsider. Avgjerda om å stengja vegen er gjort av omsyn til tryggleiken for vegfarande og anleggsarbeidarane. Same vegen var også stengd mot slutten av 2016, då ein sprengde ned fjellpartiet kalla for «Osten». Denne gong er det eit parti like sør om Geithamrane som skal takast ned. Vegen vert stengt i fem veker i mars, frå veke 9 til veke 13, fortel byggjeleiar i Vegvesenet Terje Nesse på heradet sine nettsider.