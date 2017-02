Ny vår for Voss gymnas

Lite gjenstår før elevane kan ta i bruk nye og toppmoderne fasilitetar på Skulehaugen.

Det er ein tydeleg spent og nøgd rektor som møter Hordaland på Skulehaugen. Bak henne reiser det fire-etasjar høge nybygget til Voss Gymnas seg.

I mai skal delar av nybygget etter planen takast i bruk, før heile nyeskulen vert teken i bruk frå hausten av. Men det er ikkje berre lokalitetane som vert fornya.

- Eg er oppteken av å få fram at dette vert eit heilt nytt Voss gymnas, der me skal byggja opp ein heilt ny organisasjon, seier Unn Fauskanger.

Etter ni år som rektor på gymnaset, måtte ho, som alle dei andre som har vore tilsette på skulane som vert erstatta, søkja på jobben sin på ny.

- Det var ingen automatikk i at dei som har vore tilsette vart overførde til den nye skulen. Alle har vorte putta i ein stor pott og blitt vurdert, i samsvar med omstillingsreglane, ut frå kompetanse og ansiennitet til stillingar det har vore bruk for, forklarer ho.

«GLADIATORGANG»: Rektor Unn Fauskanger i enden av den underjordiske tunellen som går frå den nye idrettshallen til Idrottsplassen.

Større, men meir tenleg

Ein større sentralisert skule, bygd for sitt føremål, gjev nyeskulen færre årsverk enn dei gamle til saman. Ei viktig årsak til at omlag éin halv milliard kroner vert svidd av for bygget på Skulehaugen. Men kva vil det seia for elevane?

- Me håpar jo at det vert betre for elevane. Større skular sikrar større fagleg kompetanse, sidan lærarar gjerne søkjer seg til skular der dei veit dei får kollegaer, også innanfor sitt eige fag, forklarer Fauskanger.

Ho peikar på at større elevtal også vil gje elevane fleire potensielle vener å velja mellom.

- Men det er sjølvsagt viktig at me ivaretek det som er positivt med mindre skular, som at dei er oversiktlege. No må me bruka meir krefter på å skapa gode, trygge miljø på kvart fagområde.

PÅ TIDE: Bygget som nyeskulen erstattar var gått ut på dato, meiner rektor Unn Fauskanger. Her med Gunnar Hemre Ringheim.

Yrkes- og realfag, hand i hand

«Nye Voss Gymnas» erstattar Husfliden, Vatle, Hjeltnes, Rogne og «gamle» gymnaset. Det gjer at Gymnaset for fyrste gong vert ein skule som tilbyr også yrkesfaglege utdanningar, ikkje berre studieførebuande utdanningsprogram.

- Her vil ein kunne ta mellom anna helse- og oppvekstfag, blomedekoratør og frisørfag. Me håpar også å få bygd opp att reiselivslinja, som i sist opptaksrunde ikkje hadde nok søkjarar til VG1, fortel ho.

Også i dei studieførebuande utdanningsprogramma vil ein finna endringar.

- I tillegg til dei utdanningsprogramma me alt har, vil me no kunna tilby tre år med «kunst, design og arkitektur», som er det gamle formgjevingsfaget. Og folk som har gått yrkesfag vil kunne ta allmennfagleg påbygging, seier ho. Vaksenopplæringssenteret på Voss skal også inn under den nye skulen, som tek det administrative ansvaret for vaksenopplæringa i indre region.

- Me skal også tilby «innføringskurs for minoritetsspråklege», for innvandrarar som treng ei ekstra innføring i norsk for å kunna byrja på vidaregåande skule.

NYTT: Nye Voss Gymnas vert innbydande og funksjonell.

«Newton-rom»

Også realfaga får si del av kaka i det nye bygget. Toppmoderne laboratoriumsustyr, og tilrettelagde rom for dei ulike faga, er noko av det rektoren håpar vil gje realfagsundervisninga eit lyft.

- Eg reknar også med at det kjem eit «Newton-rom» her, eit slags «VilVite-senter» i miniatyr. Det finst ikkje noko slikt rom i fylket per dags dato, og det er heller ikkje stadfesta at me får eit slikt rom, men eg reknar med at det kjem.

Planen er at yngre skuleelevar frå rundt omkring skal kunne vitja rommet, og få inspirasjon og ei meir praktisk innføring i realfag.

- Det vil vera med fokus på kunnskap om energi, og matematikk i samband med robotteknologi, forklarer ho.

- At det kjem til Voss, og ikkje Bergen, når fylket fyrst skal få eit slikt rom, synest eg er flott, seier ho.

NY HALL: Den største idrettshallen i eit fylkeskommunalt bygg er snart eit faktum. Hallen kan delast i fire, og har størrelsen til ein handballbane i sin heilskap.

Underjordisk tunell

Idrettshall, med underjordisk «gladiatorgang» til Idrottsplassen, er ei anna av nyvinningane. Faktisk vert dette det største idrettsanlegget i eit fylkeskommunalt bygg i Hordaland.

- Alt ligg til rette for at nybygget vil gje idrettsbygda Voss eit lyft, med toppmoderne utstyr i alle ledd, seier Fauskanger.

Skulen planlegg ikkje å utvida det sportslege fagtilbodet, til det er ikkje søkjarmassen stor nok, men endringar blir det også på denne fronten. - Idrettslinja er spissa mot fotball og handball, medan elevar på «toppidrett ski» får nokre nye valmoglegheiter.

Til dømes har Olympiatoppen nett godkjent at me har «freeski og snøbrett» som spissa toppidrett, seier ho.

Jugendbygget neste

Til hausten skal det gamle hovudbygget, kjent som «Jugendbygget», få seg eit ansiktslyft.

- I «Jugendbygget» skal eksteriøret faktisk tilbakestillast til slik det var då det vart bygd, forklarer rektoren.

- Til dømes skal vindauga bytast ut med småruta vindauge, slik bygget hadde før i tida.

Gangane skal vera lik som i dag, det same skal trappene med deira søkk i trinna. Klasseromma, på si side, skal oppgraderast til same standard som i nybygget.

- Og gamle gymsalen skal det lagast «black box» av. Det er eit heilt svart rom, med farga gardiner på alle veggene, der, mellom andre, musikklinja kan setja opp produksjonar.

- Var gått ut på dato

Etter planen skal byggjearbeidet vera heilt ferdig, og alle bygga tekne i bruk, etter påsken 2018.

- Eg vil berre seia at me er veldig glade og takknemlege for at fylkeskommunen har teke tak og bygd to nye skular på Voss. «Alle» ynskjer seg nye bygg, og me er heldige som har fått det.

At det også trongst for gymnaset på Voss, er ikkje rektoren i tvil om.

- Eg synest det seier seg sjølv kvifor ein ny skule var naudsynt, sidan det gamle bygget ikkje på noko vis kunne romma alt i den nye skulen. Det var rett og slett gått ut på dato, slår rektoren fast.