Nytt arkitektkontor på Voss

Ikkje før har Svein Øvsthus sett Voss gymnas verta overlevert til eigaren Hordaland fylkeskommune, før han flyttar inn som leiar for HLM Arkitekter sitt nye vossakontor på Tvildemoen.

- Det er fint å vera her, i eit bygg med masse kreativitet og god stemning, seier Svein Øvsthus. Arkitektfirmaet leiger kontorplass hjå Multiconsult, i andre høgda av Skigutane sitt bygg.

- Me manglar litt kontormøblar og slikt, men det kjem! No skal me straks lysa ut ei stilling til her på Voss, seier Svein og nikkar mot den andre arbeidsplassen i det vesle kontoret.

- Vert me fleire, lyt me utvida!

Varierte oppgåver

Vossingen Øvsthus (36) er utdanna sivilarkitekt frå Trondheim, der han også jobba dei fyrste åra. Så flytta han og sambuaren til Bergen, og Svein tok til å jobba for HLM Arkitekter AS i 2012.

- I starten teikna eg ein god del bustadprosjekt, både utvikling av bustadfelt og av einebustader, men også kontorbygg og slikt. Men så kom eg med i teamet som deltok i konkurransen om få utbygginga av Voss gymnas, fortel Svein.

HLM nådde fram med sine tankar og visjonar, og dei siste åra har det vorte mykje Voss gymnas for Svein.

- Det har i alle fall gått så lang tid at eg har fått to born i denne perioden!

Svein og sambuaren, som òg er vossing, har flytta heim att til bygda.

Fin prosess

Då HLM deltok i konkurransen om å få Voss gymnas, gjorde dei det i samarbeid med entreprenørselskapet Constructa, Multiconsult og fleire landskapsarkitektar.

- Me jobbar alltid i team, og det meiner eg er noko av styrken vår.

Svein er svært nøgd med prosessen som vart gjennomført i samband med bygginga av Voss gymnas. Brukarane og eigarane var involverte heile vegen og kunne koma med innspel.

- Eg føler at me alltid kom ut av møta med eit betre produkt enn det me gjekk inn i møta med. Både me og brukarane fekk tenkt seg om ein gong og to, og det er alltid positivt. Det vert alltid eit betre resultat når ein lyttar til dei som skal bruka bygget. Det har vore utfordrande og lærerikt.

Også då Vossabadet skulle byggjast, vart det lyst ut ein samspelkonkurranse. Og igjen vann HLM i samarbeid med Constructa.

- No er me midt i byggjeprosessen, og me har fleire som jobbar kontinuerleg på det prosjektet.

Bad og gondol

At den nye delen av gymnaset og Vossabadet ligg så nært kvarandre, og at arkitektane er dei same, vil verta synleg for alle.

- Ikkje slik at bygga er like, for det er dei ikkje, men kledningen er den same og me har heilt medvite gjort ein del like materialval. For oss er det eit poeng at bygga ligg i same området og utgjer ei innraming av det flotte området ved sentralidrettsanlegget. Eg er heilt trygg på at dei to bygga kjem til å stå fint saman.

Det tredje større prosjektet HLM har fått på Voss er bygginga av ny gondolstasjon både oppe på Hangurstoppen og nede på gateplan. Det er eit i seg sjølv utfordrande prosjekt.

- Her byggjer me to stasjonar i heilt ulike omgjevnader. Det lyt me ta omsyn til, samstundes som dei to stasjonane skal hengja saman, reint arkitektonisk.

Dette arbeidet er på forprosjektstadiet.

Tru på Voss

Når HLM vel å starta avdelingskontor på Voss er det ikkje berre fordi dei har fleire store prosjekt på gang her nett no.

- Voss er inne i ei spennande utvikling, ei utvikling som vil styrkja både Voss og området rundt. Me vil sjølvsagt ta på oss oppdrag også i kommunane rundt Voss, og me har både styrke og røynsle nok til å vera med på den venta utviklinga. Nøkkelordet er samarbeid, seier sivilarkitekt MNAL Svein Øvsthus.