Oddvar Lillevik fekk frivilligprisen

I ti år var han mannen som delte ut Voss kommune sin frivilligpris. Tysdag fekk Oddvar Lillevik sjølv prisen, til stor applaus frå dei frammøtte i Nabobeino.

- Nabobeino hadde ikkje fungert dersom Oddvar ikkje hadde stilt opp og hatt den store oversikta, sa varaordførar Sigbjørn Hauge då presenterte grunngjevinga.

- Under fråvær og sjukdom i den daglege drifta av Nabobeino har Oddvar alltid stilt opp. Han koplar over telefonen til seg sjølv privat, og er på den måten alltid tilgjengeleg når behovet var der.

På gråten nær

- Eg vart så overraska at eg heldt på å grina då namnet mitt vart ropt opp, seier Lillevik til Hordaland.

- For eg hadde verkeleg inga aning om at det var eg som skulle få prisen, styret har klart å halda det heilt hemmeleg. Men sjølvsagt vart eg mest av alt glad, for dette er ein kjekk pris å få!

Oddvar Lillevik (80) er oppvaksen på Bolsøya utanfor Molde. Familien var svært aktivt med i lag og organisasjonar, og dette har prega han sidan.

- Song og musikk har alltid vore ein sentral del av livet mitt. Og alt som ungdom vart eg med i mannskoret på Bolsøya, seier Lillevik, som her på Voss er mest kjent for å ha vore med og starta Bulken Skulemusikklag og vore mangeårig songar og styremedlem i VOK (Voss og omland kantori).

Som frivillig har han elles vore aktivt med på å setja opp stolpar til Bømoløypa og har drive med sveisearbeid i det nye reiskapshuset der.

Til Voss i '69

Til Voss kom Oddvar Lillevik i 1969, til jobb som platearbeidar, sveisar og monteringsleiar på HMV (Hordaland Mekaniske Verkstad).

- Eg gjekk læretida i Molde, og tok der utdanning som skipsbyggjar i stål, fortel han.

Midt på 80-talet vart Oddvar Lillevik leiar for Samorganisasjonen på Voss, og avslutta dermed yrkeskarrieren som fagforeiningstopp.

I tillegg til songen og musikken har friluftsliv vore Lillevik sin fremste hobby.

- Eg har aldri vore nokon toppidrettsmann, men har alltid likt å halda meg i form. Har sykla Bergen-Voss mange gonger og gått ei rekkje turrenn, og trivst i heile tatt ute i naturen, seier Lillevik til Hordaland.

Fyrste varamann

- Frivillig arbeid, til beste for andre, kva gjev det deg tilbake?

- Det gjev både gode opplevingar og i tillegg ei kjensle av å kunna bidra. Til dømes det å fylgja gamle folk når dei skal og handla eller liknande. Etterpå vert det gjerne ein kopp kaffi og ein god prat. Like kjekt for begge partar. Eller kanskje dukkar det opp ei sak der me lyt ta ein kamp med kommunen. Også då kjenner ein at jobben ein gjer er nyttig, at den gjer ein skilnad, seier Lillevik, som trass sine 80 år ikkje har planar om å trappa ned. Sjølv om han formelt gjekk ut av Nabobeino sitt styre ved årsmøtet i 2016.

- Men du veit, det er vanskeleg å få folk til å ta på seg oppdrag. Så eg er framleis med, om enn berre som fyrste varamann til styret, seier Lillevik.

Rosande omtale

Oddvar Lillevik hadde vore både styremedlem og nestleiar i fleire år før han i 2007 vart vald til styreleiar for Nabobeino. Og styreleiar var han like fram til årsmøtet i 2016, opplyste Hauge i helsingstalen tysdag.

- I tillegg var han frivillig i Nabobeino, og alt saman på ein framifrå måte. Han var ein styreleiar til beste for alle, sa Hauge, då han formidla grunngjevinga Nabobeino sitt styre hadde spela inn. - Kort sagt: han har ytt frivillig arbeid langt over det som er forventa av eit slikt verv.

Sigbjørn Hauge trekte òg liner framover i tid, og trudde at Noreg som nasjon ville verta stadig meir avhengig av frivillig arbeid framover, ikkje minst innan eldresektoren.

- Så om Nabobeino er eit viktig tiltak i dag, vil tilbodet verta endå viktigare i tida heretter, sa Hauge, før han rekte Oddvar Lillevik eit vakkert bilete som symbol på at han var vinnar av Frivilligprisen 2017.