Oter observert i Granvin

Siste nytt i otersaka: oter observert­ på Olastøl i Granvin.

Hordaland har i to artiklar tidlegare i vinter, skrive om oteren, som ser ut til å vera i ferd med å etablera seg i distriktet vårt. Artiklane er baserte på fleire observasjonar ute i naturen, langs vassdraga, og diverre ein som vart påkøyrd ved Blikkberg.

No har redaksjonen fått ei hyggjeleg melding frå Gunvor Havås og John Kåre Mæland, som har møtt den symjedyktige krabaten på Olastøl i Granvin.

«I vinter har me hatt gleda av å ha «nærkontakt» med oter like under hytta på Olastøl i Granvin. Me har sett han tre helger der oppe på fjellet, og har sett at han har forsynt seg rikeleg med auren i elva nedanfor hytta.», skriv dei, og har lagt ved nokre bilete.

Dermed har me nok eit bevis på at viltforvaltar i Voss kommune, Ingmar Slettemark ser ut til å ha rett. Oteren er på veg attende, etter å ha vore nærmast heilt borte i desse trakter i over femti år.