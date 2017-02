Oteren kjem til Voss

Etter fleire rykte i fleire år, er det no slege fast: Oteren dukkar opp på Voss både her og der.

Nokre dagar før 30. mars i fjor, vart ein måraktig skapning påkøyrd ved Blikkberg, mellom Løne gard og Saue camping. I eit par dagar trudde dei som såg den vesle skrotten i veggrøfta, at det var ein mink, noko som ikkje er uvanleg på Voss.

Men då viltforvaltar i Voss kommune, Ingmar Slettemark, kom til å ta ein titt på det døde dyret, såg han straks at dette var ein oter. Det er sjeldan her på Voss i våre dagar, etter at oteren nærast vart utrydda i sørlege delar av landet for femti år sidan.

Fyrste gong

- Ja, eg har ikkje opplevd dette før, og det var då ein av dei fyrste observasjonane av oter på Voss på fleire år, fortel Slettemark.

Oteren har vore freda sidan slutten av 1970-talet på Vestlandet, men då var han i praksis utrydda. Dyret var høgt skatta grunna pelsen, og vidare har oteren vorte truga av vassdragsreguleringar, påkøyrslar, miljøgifter og andre påverknader av vassdrag, der han held til.

Innvandra sogning

Slettemark trur dyret som vart påkøyrt ved Blikkberg, kjem frå sognekanten. Det kan stemma, for Norsk institutt for naturforsking skriv at oteren sakte tek seg opp att, og at han vandrar inn att i Sør-Noreg, frå stammer som greidde seg i Nord-Noreg.

- I Sogn er bestanden noko sterkare, og det kan verka som at oteren no er på veg fram att, seier viltforvaltaren.

Rykte frå Vangsvatnet

Slettemark kjenner ikkje til mange observasjonar av oter på Voss i seinare tid, men det er nokre, mellom andre frå Dyrvedalen og ved Bjørgo. Han fortel også at det har gått rykte.

- Det var rykte om at ein oter med tre ungar vart sett symjande i Vangsvatnet for eit par år sidan. Eg kjenner også til at oteren er observert på åtestader, der ein har nytta fisk som åte til rev. Dersom ryktet viser seg å stemma, så er kanskje oteren på veg til å etablera seg på Voss att, fortel Slettemark. Andre Hordaland har vore i kontakt med, kan fortelja om observasjonar av Oter i Seimsvatnet i år, og i Daleelva tidlegare år.

Dette støttar Slettemark sine antakingar, og kan vera noko å gle seg over for dei som set pris på mangfald i naturen. Oteren er nemleg rekna for å vera ein såkalla «kritisk del av eit intakt og velfungerande økosystem» (Wikipedia).

I Noreg har me både innlandsoter og havyter. Vidare er oteren eit dyr som set pris på leik og moro. Han er territoriell, og ein hann kan ha revir langs ei elv eller strand på opp mot tjue kilometer. Ho-oteren nøyer seg gjerne med eit noko meir avgrensa revir. Elles set oteren, som høyrer til mårslekta, pris på ein diett sett saman av fisk, smågnagarar, muslingar og kreps og haredyr.

Storsymjar

Ifylgje Wikipedia er oteren, som er mest aktiv om natta, litt av ein symjar. Han kan dykka i opptil fem minutt og symja minst 400 meter under vatn utan å pusta. Då kan farten godt koma opp i 11-14 km/t (som svarar til 6-8 knop).

Nettleksikonet fortel også at ein europeisk oter kan vera i stand til å ta fisk på opp mot ni kilo.

Bestanden av oter i Noreg utgjer 25 prosent av den totale europeiske oterstamma, og er difor rekna for å vera svært verdfull. Noreg har også eit særskilt ansvar for oteren, og Norsk institutt for naturforsking har sidan 2012 drive eit kartleggingsprosjekt for innlandsoteren. Dei skriv at oteren er i ferd med å henta seg inn att etter mange år med kraftig redusert bestand.